台灣地震已平靜1年多！專家：和921前類似 2024年恐有大規模地震
昨（29）日凌晨，花蓮地區連續發生6起地震，最大芮氏規模分別為5.2和4.9，不過這也僅是2024年第2和第3起「顯著有感地震」，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，從2022年918池上強震後，台灣地震就進入較平靜的週期，2023年顯著有感地震遠低於平均，和1999年921地震前的狀況類似，提醒民眾不能因為長時間無大規模地震，忽略台灣仍處地震帶的危險，時刻都要做好防災準備。
記者張志浩/綜合報導
郭鎧紋提及，台灣每年平均的顯著有感地震數量為130個，但2023年僅有85個，芮氏規模6以上平均每年有2至3起，但2023年也只發生1次，直到2024年1月，全台第一個顯著有感地震1月20日才出現，創下歷史最晚，至今（1月30日）也只有3起顯著有感地震，以台灣平均每年地震約釋放8顆原子彈能量的角度來看，難免擔憂未來有較大規模地震一次爆發。
郭鎧紋進一步指出，從2001年起至2023年，共計276個月，整個月都沒有顯著有感地震的月份有2次，分別為2019年7月和2022年8月，發生1次顯著有感地震的月份有3次，發生2起顯著有感地震的月份有9次，發生3起顯著有感地震的月份有10次。而能量釋放主要是看瑞士規模6以上的地震，因此顯著有感地震多，但規模都小於6的話，也不一定會釋放很多能量，例如昨日芮氏規模5.2，其實只是放0.33顆原子彈能量。
郭鎧紋說明，推估歷史紀錄，若當年的顯著有感地震少於平均值，那隔年的數量通常都是偏多，例如2017年少於130個，2018年就飆升至139個，2000年前雖然還沒設立顯著有感地震機制，但1998年整年地震也偏少，1999年就出現921大地震。
郭鎧紋強調，平時有較小規模地震發生，不會致災也有釋放能量的好處，但2022年池上地震後，台灣不僅芮氏規模6以上地震少之又少，就連較小規模的地震也銳減，直至2024年1月仍維持這樣的趨勢，提醒民眾，顯著有感地震偏少表示在一段時間內大家都沒感受到地震搖晃，千萬不能因長時間無較大地震而輕視地震帶來的災害，台灣仍是地震相當活躍的地區。