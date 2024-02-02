動漫「兒少」怎認定？網炸鍋「看起來像」太主觀　衛福部回應了

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衛福部更稱，只要角色「看起來像青少年或兒少」，即使是動漫創作、遊戲等，就不能有性相關的姿勢、動作、或是劇情暗示，更不能散布、播送、交付、公然陳列或以他法供人觀覽、聽聞，不過「看起來像」的判斷依據、原則，會在3月時通過會議討論。
該次事件處理結果爆出後，引發PTT網友炸鍋，質疑衛福部連虛擬世界的事情也要管、「看起來像小孩」的理由缺乏邏輯，且過於主觀，對於有專家稱「眼睛佔臉部面積50%以上，就算是幼態」的說法表示錯愕，認為此一標準根本不實用，也不符合動畫、漫畫的實際樣態。
對於網友相關意見，張秀鴛表示，訂立標準的目的是要判斷「要不要下架」，至於是否違法，屬於法官的職權，衛福部無法幫法官做決定，衛福部僅以是否違反《兒童及少年性剝削防制條例》為考量，法條內的文字都有清楚描述，有無動作顯而易見、噁不噁心就是直覺判斷。
至於網友不滿「看起來像小孩」的說法太過主觀，張秀鴛反問，「凡是認定不是都主觀嗎？」她認為，如果10個人中有8個人看起來都像兒少，或是外觀、體態、其他資訊透露角色是兒少，都是不適宜的，相關法規初衷是希望提供兒少一個安全、乾淨的網路環境。
張秀鴛坦言，先前iWIN曾在年會中舉辦論壇，對於此類議題反應兩極，兒少專業團體認為「絕對不行」，但創作領域團體，如插畫、出版社或業界團隊，都覺得以言論自由的概念，這些內容「不能算違法」，「我覺得辦再多次，結果都會是這樣。」
然而，張秀鴛強調，「把孩子當作猥褻、甚至意淫對象，這是我們不樂見的」、「兒少安全議題絕對優於言論自由，無法兼顧之下，會優先考量兒少權益」，但3月的會議中，應該會有漫畫產業、動畫產業的代表性團體出席。