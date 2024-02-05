人工養殖紅喉有望？水試所畜養種魚、魚苗　最快3年後可技轉

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大型赤鯥個體的全年平均價格落在每公斤1400到1700元間，魚價好時更上看2000元，因為肉質細膩、油脂豐厚，具有清香，不論是乾煎、蒸煮、火烤，都能呈現極佳的風味，深受消費者喜愛，也是生魚片、壽司店極受歡迎的高檔食材，近3年來台灣的交易量達31至63公噸，95%來自花蓮漁港、台東新港等，少部分來自宜蘭頭城。
因為赤鯥整體漁獲量不高、無法進行魚種養殖，卻又極受市場歡迎，長期漁獲壓力恐釀資源耗竭。農業部水試所長張錦宜表示，水試所嘗試人工養殖野生種魚和進行繁殖多年，終於取得重大突破。
張錦宜說，過去研究人員出海嘗試在400公尺深的原棲地捕捉種魚，但即使使用壓力艙，魚隻仍會在抵達海面後死亡，後來發現赤鯥在繁殖季時，會主動往200公尺處游動、自行減低耐受壓力，而此一深度的其他魚種，水試所已經有成功養殖經驗，因此改在200公尺處捕撈，終於成功捕獲野生種魚，並進行養殖。
水試所沿近海漁業生物研究中心研究員兼主任翁進興進一步指出，取得野生赤鯥種魚後，研究人員立刻進行人工催熟、並以18度低溫的海洋深層水全城打氣、控溫，再運到蓄養池，並模擬棲地水溫，1到2天後檢查腹部生殖腺發育狀況，母魚達到成熟卵徑後即可進行取卵，並進行人工授精，孵化率達52%。
不過，水試所東港分所研究人員李彥宏表示，目前魚苗育成率僅有1%，第一代的魚苗部分會用於原棲地放流、確保野生族群數量，其他則會持續嘗試人工繁殖可能性，預估3年左右可達到可販售體型，若順利讓這些小魚繁殖，將會是世界首例，並有望進行技轉，但也會確保目前的市場價格不被打壓。