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人工養殖紅喉有望？水試所畜養種魚、魚苗　最快3年後可技轉

▲農業部水試所記者會公布最新成果，不只成功養殖野生種魚，還通過人工生殖、培育並穩定飼養第一代的魚苗。（圖／記者林志怡攝，2024.02.05）
▲農業部水試所記者會公布最新成果，不只成功養殖野生種魚，還通過人工生殖、培育並穩定飼養第一代的魚苗。（圖／記者林志怡攝，2024.02.05）

記者林志怡／台北報導

紅喉作為餐桌上的高價魚種，一直以來產量極少，僅有少數區域可以捕撈，世界各地少有成功養殖案例，農業部水試所今（5）日記者會公布最新成果，不只成功養殖野生種魚，還通過人工生殖、培育並穩定飼養第一代的魚苗，預估最快3年可養成可販售體型，若這些魚苗順利繁殖，將會是世界首個完成人工環境下繁殖赤鯥的案例。

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「赤鯥」俗名為紅喉、紅加網，是台灣周邊海域大陸棚斜坡區域的高經濟價值魚種，主要棲息於水深100到600公尺，一身喜慶的紅色相當討喜，體型雌雄差異大，雌魚平均體長為31.8公分、雄魚體長平均24.2公分，且體長28公分以上者，幾乎都是雌魚。

大型赤鯥個體的全年平均價格落在每公斤1400到1700元間，魚價好時更上看2000元，因為肉質細膩、油脂豐厚，具有清香，不論是乾煎、蒸煮、火烤，都能呈現極佳的風味，深受消費者喜愛，也是生魚片、壽司店極受歡迎的高檔食材，近3年來台灣的交易量達31至63公噸，95%來自花蓮漁港、台東新港等，少部分來自宜蘭頭城。

因為赤鯥整體漁獲量不高、無法進行魚種養殖，卻又極受市場歡迎，長期漁獲壓力恐釀資源耗竭。農業部水試所長張錦宜表示，水試所嘗試人工養殖野生種魚和進行繁殖多年，終於取得重大突破。

張錦宜說，過去研究人員出海嘗試在400公尺深的原棲地捕捉種魚，但即使使用壓力艙，魚隻仍會在抵達海面後死亡，後來發現赤鯥在繁殖季時，會主動往200公尺處游動、自行減低耐受壓力，而此一深度的其他魚種，水試所已經有成功養殖經驗，因此改在200公尺處捕撈，終於成功捕獲野生種魚，並進行養殖。

水試所沿近海漁業生物研究中心研究員兼主任翁進興進一步指出，取得野生赤鯥種魚後，研究人員立刻進行人工催熟、並以18度低溫的海洋深層水全城打氣、控溫，再運到蓄養池，並模擬棲地水溫，1到2天後檢查腹部生殖腺發育狀況，母魚達到成熟卵徑後即可進行取卵，並進行人工授精，孵化率達52%。

不過，水試所東港分所研究人員李彥宏表示，目前魚苗育成率僅有1%，第一代的魚苗部分會用於原棲地放流、確保野生族群數量，其他則會持續嘗試人工繁殖可能性，預估3年左右可達到可販售體型，若順利讓這些小魚繁殖，將會是世界首例，並有望進行技轉，但也會確保目前的市場價格不被打壓。

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