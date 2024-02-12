2024租屋補助申請期限、審查結果查詢懶人包　這1類人過件率最高

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🔍2024租屋補助申請進度查詢
Step 1：前往「300 億租屋補助專區」，點選「進度查詢」。
Step 2：完成身分驗證，需填寫身分證號、健保卡卡號以及驗證碼。
Step 3：網頁就會跳出2023租屋補助申請進度，也可以下載線上申請書內容。不過要注意，「申請完成」不代表審核結果，最終審查結果會依據作業期程辦理，如完成也會顯示在查詢頁面上。
🔍申請後多久可以知道審查結果？
國土管理屬指出，完成線上申請後，如果提供的資料不完全，你所屬的縣市政府透過書面通知，限期在7天內補齊資料。再經所屬縣市政府比對戶政資料，轉交財稅機關提供家庭成員的家庭年所得及不動產持有狀況等資料，並按社政機關提供的弱勢身分資料辦理審查；審查不合格者，駁回其申請。
一般而言，所屬縣市政府及國土管理署，應於受理申請後3個月內完成審查作業及核發核定函或駁回申請案件，但必要時得視實際情形延長之。也就是說，通常線上申請租屋補助後，約3個月就會知道審查結果。
🔍審核通過後什麼時候會撥款？
一般來說，申請人經過審核後，補助款項會在1至3個月內撥付。 國土管理屬強調，租屋補助款項會直接按月撥入申請人的金融帳戶，並標註「行政院發」的字樣。
🔍2024租屋補助申請資格條件？
申請者要有符合4項條件，首先必須在國內設有戶籍，二是家庭成員名下都沒有房屋，三是家庭成員平均每人每月所低於租屋縣市公告最低生活費3倍，如台北市是5萬7039元、新北市4萬8000元等（詳見下圖）。最後是，申請時家庭成員都沒有接受社會住宅、出租住宅或其他住宅相關協助，但若自願放棄原租金補貼者不受限。
🔍補助金額為何有高有低？什麼條件可以加碼？
每月領2000元還是領8000元？主要差在「身分別」與「租屋縣市別」。申請者身分分三級，第一級為家庭成員2人以上且具低收戶身分，或家庭成員3人以上且具中低收入戶身分；第三級是家庭成員就你一人且未滿40歲，又不具經濟或社會弱勢身分，而先跳過的第二級是不屬第一與第三級者。
釐清申請身分級別後，再依租屋處的縣市區別，租金相對較高的台北市，第一級申請者可領8000元、第二級領5000元、第三級則是3000元，新北、台中、台南與高雄都會區，以及新竹縣市與桃園市依序是5000元、4000元與2400元，新北4都偏遠區與其他縣市則是3600元、3200元及2000元。
有4類人再享加碼倍數，包括未滿40歲的單身青年、2年內新婚家庭、育未成年子女（胎兒也算）家庭，及經濟或社會弱勢家庭，單身青年有1.2倍加碼、新婚家庭有1.3倍加碼，養1個小孩加碼1.4倍、2人1.6倍、3人是1.8倍，經濟弱勢加碼1.4倍、社會弱勢加碼1.2倍。
要注意同時符合2種以上加碼者，是擇高補貼，不是累加。舉例，若你是2年內新婚家庭且有2個小孩、老婆肚子裡還揣著1胎寶寶，又是第一級身分並租住在台北市的話，可領租金補貼8000元，在加碼部分雖符合新婚家庭的1.3倍也符合3子女的1.8倍，但二者擇高1.8倍補貼，也就是8000元x1.8倍，補助金為1萬4400元。
🔍申請要準備什麼資料？怎麼申請？
申請檢附文件有8項，前3項為所有申請者都要準備的，包括申請書、定期租賃契約影本、申請人名下金融帳號，後5項則視申請者身分是否符合加碼資格，有需要才要準備，包括若育有寶寶要附近1個月產檢醫療紀錄、經濟或社會弱勢身分證明文件影本、載有子女以外者監護記事的戶籍資料、外籍或無國籍家庭成員要附移民署核發的統一證號。
申請方式部分，先前已核准且正在領租金補貼的「舊戶」，除非你沒再租屋了，否則不用再度申請，系統會直接帶入，繼續按月發補助金到租約結束。至於新申請者有以下3種申請管道：
1、線上申請：請準備好上述檢附文件到內政部營建署網站首頁（https://www.cpami.gov.tw）右側→「重要政策」→「三百億元中央擴大租金補貼線上申請」網站提出，存檔後點選送出才算完成。
2、臨櫃申請：請在上班時間洽各縣市都市發展局或地政處或工務處等單位辦理，各直轄市、縣（市）政府受理時段詳【112-113年直轄市、縣（市）政府辦理租金補貼之單位、地址、電話及臨櫃時間】。
3、郵寄辦理：不便線上或透過社會福利、民政體系及相關民間團體協助及臨櫃辦理者，可以下載紙本申請書郵寄到內政部營建署或上述各直轄市、縣（市）政府指定機關辦理。