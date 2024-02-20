燈會拍到「雷射光」手機壞掉出現紫斑！攝影達人：能不拍就不要拍
本週六（2/24）是元宵節，台北燈節、台中燈會都陸續開展，壓軸登場的台灣燈會主燈預計也會在元宵節當天點燈，預料將掀起賞燈熱潮。但日前傳出有遊客到台中燈會參觀之後，回家卻發現手機的鏡頭壞掉出現「紫斑」，原來是因為拍攝有「雷射光照」的燈區，導致相機感光元件受損。對此Furch Lab 攝影實驗室站長Furch表示，雷射光能量集中，會損害感光元件，通常只要有正對著拍攝者的鏡頭，即使只是一條掃過去也有可能會損傷感光元件，且難以預防，建議能不拍就不要拍，避免手機或相機受損。
記者周淑萍/綜合報導
各縣市的燈會陸續點燈開展，不料，日前有民眾去逛完台中燈會，到燈區「時光蟲洞展區」時用手機拍攝現場光影變化，結果因雷射光照射導致相機感光元件受損，相機現在拍照均出現紫色斑點災情，且不只一人手機遭殃。會有這樣的情況發生，Furch Lab 攝影實驗室站長Furch解釋，因為雷射光能量集中，很容易損害感光元件，通常只要有正對著拍攝者的鏡頭，即使只是一條雷射光掃過去，其實也很有可能會損傷感光元件。
🟡如何辨識是「鏡頭」或是「感光元件」受損
該如何辨識是否損壞，Furch表示通常鏡頭損傷不太會在影像上留下很清晰的痕跡，一般是以耀光、模糊、鬼影…等方式呈現。如果照片有很明確邊界的黑點、亮點，但照片中又沒有明顯強烈光源，那比較能肯定是感光元件出現問題。
可惜的是，目前雷射光還是無解，即使是10萬元以上的相機被雷射光掃到還是要送修，所以在拍演唱會、燈會時一定要小心，看到有雷射光亂掃就要注意。他提到，通常比較有經驗的大型演出舞台，通常都不會做出雷射光掃向觀眾席的動作，但近距離的「小舞台」反而比較需要擔心。
🟡避免攝影器材被雷射光「直射」
目前有兩種方法可以避免雷射損害，一是使用傳統的單眼相機（DSLR），二是目前有廠商在針對舞台雷射開發雷射濾鏡，能夠濾掉雷射光7成以上的能量，雖然此類產品仍未正式發表上市，但未來可以期待。
現階段看到雷射光場景但還是想拍，正對雷射光拍攝勢必會讓感光元件遭殃，避免直射或是看到有雷射光在掃就要避開，但雷射光掃射速度快，其實很難避免，Furch建議還是能不拍就不要拍，才能避免手機相機可能損壞的危機。