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過年肥肉還卡身上！「神奇飲食法」吃8周　降膽固醇、瘦成鉛筆腿

▲元宵節過完了，過年大吃大喝的「肥肉業障」還在身上甩不掉，營養師分享「得舒飲食」，建議連吃8周。（圖／品牌提供）
▲元宵節過完了，過年大吃大喝的「肥肉業障」還在身上甩不掉，營養師分享「得舒飲食」，建議連吃8周。（圖／品牌提供）

家庭消費中心／綜合報導

過了春節和元宵，不少人體重還是降不下來，加上這陣子低溫，心血管疾病發作風險也上升，對此專家說， 根據2022年衛福部統計國人十大死因，心血管疾病占比高達3成，要降低威脅，建議採取連續8週的得舒飲食（DASH diet），可顯著降低血壓與壞膽固醇，好膽固醇還會提高，深獲各國醫學界推薦。

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台北市立聯合醫院仁愛院區營養科營養師徐珮華說，「得舒飲食」強調全穀雜糧類、蔬菜和水果，以白肉取代紅肉、堅果種子及健康好油，富含抗氧化劑、微量營養素和膳食纖維，明顯降低飽和脂肪和反式脂肪含量，飲食重點如下：

▲年夜飯是除夕重頭戲，萬一年菜出包非同小可。聖凱師因「臭酸年菜」事件，意外引出暴利年菜糾紛，引發消費者高度關注。（示意圖／取自piexl）
▲過年期間不斷吃喝，餐餐大魚大肉，不少民眾都胖了1至3公斤。（示意圖／取自piexl）
■未精緻全榖雜糧類：每日至少1餐以上以全穀雜糧類為主食，可選擇糙米、燕麥、地瓜、南瓜、馬鈴薯等，其富含膳食纖維、維生素和礦物質。

■蔬果天天5+5：蔬菜和水果富含鎂離子、鉀離子、膳食纖維與植化素等，建議每日5份蔬菜和5份水果，不過糖尿病患者建議每天吃水果不超過2份。

■每日1杯低脂乳品類：建議每日至少1杯（240c.c）乳品類，但若有乳糖不耐症，可用無糖優酪乳替代；此外，市售起司鈉含量較高，1片含有約300克的鈉，將近1克鹽，因此不建議作為補充鈣質的來源。

■白肉取代紅肉：以白肉取代紅肉，瘦肉取代肥肉，可大大降低飽和脂肪酸攝取量；此外，攝取蛋白質建議由豆魚蛋肉類作為選擇順序，優先選用豆類、豆製品、魚肉，最後是肉類，少吃內臟和加工肉品。

■吃堅果、健康好油：每天1湯匙的堅果種子類，烹調時用油選擇富含不飽和脂肪酸的油脂，如橄欖油、苦茶油、芥花油、花生油、麻油等，而烹調方式則宜採涼拌、半油水炒的少油烹調法，避免高油的炸、煎方式。

■飲食多原形食物：少選擇加工的各式食品。

徐珮華也說，除了飲食調整，建立健康生活型態同樣重要，可採取S-ABCDE原則，平常限制鈉攝取（Sodium restriction）、限制酒精攝取（Alcohol limitation）、體重減輕（Body weight reduction）、戒菸（Cigarette smoke cessation）、飲食調整（Diet adaptation）、運動（Exercise adoption），也就是每天飲食的鈉僅攝取2~4公克，等同5~10公克的鹽，並規律進行有氧運動，每週5~7天，每次至少30分鐘的中等強度運動，例如快走、騎單車等。透過飲食與生活習慣並行，更能有效避免心血管疾病。

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