過年肥肉還卡身上！「神奇飲食法」吃8周　降膽固醇、瘦成鉛筆腿

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■未精緻全榖雜糧類：每日至少1餐以上以全穀雜糧類為主食，可選擇糙米、燕麥、地瓜、南瓜、馬鈴薯等，其富含膳食纖維、維生素和礦物質。
■蔬果天天5+5：蔬菜和水果富含鎂離子、鉀離子、膳食纖維與植化素等，建議每日5份蔬菜和5份水果，不過糖尿病患者建議每天吃水果不超過2份。
■每日1杯低脂乳品類：建議每日至少1杯（240c.c）乳品類，但若有乳糖不耐症，可用無糖優酪乳替代；此外，市售起司鈉含量較高，1片含有約300克的鈉，將近1克鹽，因此不建議作為補充鈣質的來源。
■白肉取代紅肉：以白肉取代紅肉，瘦肉取代肥肉，可大大降低飽和脂肪酸攝取量；此外，攝取蛋白質建議由豆魚蛋肉類作為選擇順序，優先選用豆類、豆製品、魚肉，最後是肉類，少吃內臟和加工肉品。
■吃堅果、健康好油：每天1湯匙的堅果種子類，烹調時用油選擇富含不飽和脂肪酸的油脂，如橄欖油、苦茶油、芥花油、花生油、麻油等，而烹調方式則宜採涼拌、半油水炒的少油烹調法，避免高油的炸、煎方式。
■飲食多原形食物：少選擇加工的各式食品。
徐珮華也說，除了飲食調整，建立健康生活型態同樣重要，可採取S-ABCDE原則，平常限制鈉攝取（Sodium restriction）、限制酒精攝取（Alcohol limitation）、體重減輕（Body weight reduction）、戒菸（Cigarette smoke cessation）、飲食調整（Diet adaptation）、運動（Exercise adoption），也就是每天飲食的鈉僅攝取2~4公克，等同5~10公克的鹽，並規律進行有氧運動，每週5~7天，每次至少30分鐘的中等強度運動，例如快走、騎單車等。透過飲食與生活習慣並行，更能有效避免心血管疾病。