臺南古都半馬2.3萬人開跑！超狂「美食大道」　豬腳、滷味吃到飽

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這次賽事競爭十分激烈，半馬男子組總排由來自肯亞的選手George Mbugua Ngure以1小時7分39秒的成績勇奪冠軍，半馬女子組總排則由謝千鶴以1小時18分30秒的成績封后；路跑組(10公里)男子組及女子組總排分別由周鴻宇及董家琪奪下冠軍。
台南市政府體育局表示，台南古都國際半程馬拉松近年已經成為南台灣極具指標性的路跑賽事，賽道沿線經過台南15處特色古蹟景點，以及獨家港區景色的賽道，「並於賽道17.5公里處設有的美食小吃大道，提供烤雞、豬腳、蜂蜜滷味及現打果汁等多樣特色美食小吃」，讓跑友跑累了可以吃著美食，幸福滿載而歸。
體育局表示，歡迎所有跑友，把握難得機會享受在地店家推出優惠住宿服務，今（3）日還可憑藉號碼布免費暢遊赤崁樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋等古蹟（眷屬可享門票半價）。
本屆賽事共分為半程馬拉松組（21.0975km）、路跑組（10km）及健康休閒組（5km）共3個組別，總計有2萬3,611名跑者參賽，其中還有來自35個外國國家共381名外籍選手參加。此外，賽事也貼心規劃摩曼頓專業配速列車、豐盛美食補給、專業救護團隊及熱情加油團。半程馬拉松組及路跑組完賽後還可獲得印有古都馬LOGO紀念的椪餅。
本屆比賽各組總排名成績如下：
半馬組(男子)：
第1名George Mbugua Ngure 01:07:39
第2名周庭印01:09:12
第3名Francis Kioko Nzyoki 01:09:20
半馬組(女子)：
第1名謝千鶴01:18:30
第2名張芷瑄01:19:35
第3名蘇鳳婷01:23:46
路跑組(男子)：
第1名周鴻宇00:30:43
第2名黃柏憲00:31:05
第3名蔡詠旭00:31:14
路跑組(女子)：
第1名董家琪00:35:19
第2名王紫苓00:35:55
第3名余亭緣00:35:59