2024驚蟄節氣到！只有這天快「在家打小人」　拿錯拖鞋會愈打愈慘

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命理專家楊登嵙指出，「驚蟄」是每年二十四個節氣的第3個，蟄的意思是蟄伏，指許多昆蟲動物伏藏在地底，驚蟄日春雷會驚醒蟄伏在地下的動物。
古人擔心「驚蟄」後，害蟲蠢蠢欲動，冬眠的老虎也出來覓食。老虎在民俗上象徵口舌、血光、凶煞，蟲蟻蛇鼠則被認為是小人、是非，因此在節氣「驚蟄」期間，有打小人、引貴人、祭白虎的習俗。
「驚蟄」必打小人，先下手為強
楊登嵙表示，一年365天都可以「打小人」，不過最盛行的日子就是在驚蟄這天，民俗相信這天是萬物被春雷驚醒的日子，當中也包含著小人，所以在小人被驚擾、蠢蠢欲動之前，最好先下手為強，打得他不敢作惡。
自宅簡易版「打小人」作法
命理專家柯柏成補充，若是希望貴人相助、遠離小人是非，讓自己在今年過得順心如意，可嘗試簡易送小人作法，先用黃紙剪出5張小人，用5種顏色的筆，分別在小人臉上畫上五官，一張小人一種顏色。驚蟄當天交節氣後，在自家陽台或頂樓，將5張紙人散放在地板上，再用拖鞋拍打。
限用木拖鞋，拿塑膠拖鞋愈打愈慘
但要注意，只能拿木質拖鞋，主要春雷屬東方木，適合這個節氣的五行。不可使用塑膠拖鞋，因為塑膠材質屬火，不僅不能壓制小人，還可能增強小人的氣焰，別為了貪圖方便反而弄巧成拙。
柯柏成提到，打小人時口中可唸：「打過小人順順利利行好運」、「打過小人事業大展鴻圖」等等，作法主要是祈求順利，並非傷害他人詛咒，所以沒有需要在小人身上寫姓名生辰八字，打小人打到滿意再用腳踩幾下，最後拿到戶外用火燒掉，將灰燼埋在草叢中。防止小人興風作浪、阻撓前途發展。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。