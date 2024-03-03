台灣最強評價「我家牛排」公開！老饕吃飽全改觀：390元水準太高

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貼文曝光後，不少人紛紛回應「這家東西很棒CP值很高，特別是人員服務都很優質」、「南崁店服務人員訓練有素，各個都相當親切，幾乎每個月都會去吃一次」、「這間完全是被牛排耽誤的buffet店，價格便宜好吃」、「炸物幾乎都是新鮮現炸沒有油耗味，服務人員親切，值得二訪的店家」、「390元吃到飽水準真的太高，回訪無數次了」。
「我家牛排南崁店」登分店之王！四間旗艦店評價最高4.5顆星
事實上，目前我家牛排在台灣目前有四家旗艦店，包括「我家牛排春日店」、「中和旗艦店」、「林口A9店」、「南崁店」，而仔細看了一圈「我家牛排」的Google評價，除了旗艦店以外，自助吧不是旗艦規格的評價幾乎都在4顆星以下；而旗艦店則每間都有4顆星以上的水準。
在旗艦店的評價當中，以桃園「我家牛排南崁店」評價最高，斬獲4.5顆星，獲得「最強我家牛排分店」的封號，許多吃過的民眾都給予高度讚賞「自助吧區不大，但是菜色非常非常非常多，水果蔬食甜點種類也很多，CP值太高了」、「400初頭吃到這樣的菜色，只能說真的是水準太高」、「跟我家附近的我家牛排完全不同！完全改變對我家牛排的印象，非常值得推薦的分店」。
競爭對手太多！旗艦店成「我家牛排」續命關鍵
隨著平價牛排市場競爭對手變多，加上大家越來越注重CP值的問題，「我家牛排」十年前盛況與當今相差非常多，自2020年「我家牛排中和旗艦店」開幕之後，「我家牛排」聲量突然爆棚，也讓品牌起死回生，緊接著又在2023年再開「我家牛排林口A9店」，同樣是人氣紅不讓。
《NOWnews》記者曾經吃過信義區「非旗艦店的我家牛排」以及「我家牛排中和旗艦店」，兩者對比實在差非常多，而且微妙的是，兩家店都叫「我家牛排」，在自助吧上的表現卻是天地之差，吃過旗艦店之後，會讓人懷疑是否是吃「同家店」的錯覺，也難怪許多人吃完「旗艦店我家牛排」後，都對品牌改觀，只能說我家牛排現今還能殺出一條血路，「旗艦店的規模」絕對是續命的一大關鍵！如果還沒吃過旗艦版我家牛排的民眾，改天可以到以上4間旗艦店嚐鮮看看囉！