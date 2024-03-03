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台灣最強評價「我家牛排」公開！老饕吃飽全改觀：390元水準太高

▲知名連鎖牛排店「我家牛排」相信是不少人的童年回憶，如今有幾家分店轉為「旗艦店規模」經營，重新擄獲老饕的心。（圖/Google評論）
▲知名連鎖牛排店「我家牛排」相信是不少人的童年回憶，如今有幾家分店轉為「旗艦店規模」經營，重新擄獲老饕的心。（圖/Google評論）

記者張嘉哲/綜合報導

知名連鎖牛排店「我家牛排」、「貴族世家」十幾年前憑藉平價牛排+buffet的經營模式，在台灣掀起一股炫風，當時幾乎每家分店每到用餐期都是爆滿狀態。然而隨著台灣人飲食習慣改變，加上競爭對手變多，我家牛排以及貴族世家的全盛時期也已經過去。不過值得一提的是，我家牛排近年來致力轉型「旗艦店」的風格，反而讓品牌起死回生，重新擄獲老饕的心，其中最受到青睞的就是「我家牛排南崁店」，在Google評價斬獲4.5顆星的高分，不少食客用餐過後都給予超高評價。

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近日有不少老饕在臉書社團「我愛吃到飽」中分享「大家有吃過評價最好的我家牛排南崁店嗎？他們家buffet有提供淡菜、20種水果、各式各樣的熱炒、整條炸魚、炸物、甜點飲料全部都是吃到飽，推薦給大家」、「終於來朝聖我家牛排南崁店，冷熱食材豐盛，冷盤菜色多樣好吃，熱食菜色變化多調味道地，炸物種類繁多，甜點也是一大堆，最重要的就是水果高達20種以上，根本吃水果就已經回本，有機會大家可以去嚐鮮」。

▲我家牛排南崁店成為台灣評價最高的「我家牛排分店」，店內菜色、服務人員態度良好，獲得廣大好評。（圖/Google評價）
▲我家牛排南崁店成為台灣評價最高的「我家牛排分店」，店內菜色、服務人員態度良好，獲得廣大好評。（圖/Google評價）
貼文曝光後，不少人紛紛回應「這家東西很棒CP值很高，特別是人員服務都很優質」、「南崁店服務人員訓練有素，各個都相當親切，幾乎每個月都會去吃一次」、「這間完全是被牛排耽誤的buffet店，價格便宜好吃」、「炸物幾乎都是新鮮現炸沒有油耗味，服務人員親切，值得二訪的店家」、「390元吃到飽水準真的太高，回訪無數次了」。

「我家牛排南崁店」登分店之王！四間旗艦店評價最高4.5顆星

事實上，目前我家牛排在台灣目前有四家旗艦店，包括「我家牛排春日店」、「中和旗艦店」、「林口A9店」、「南崁店」，而仔細看了一圈「我家牛排」的Google評價，除了旗艦店以外，自助吧不是旗艦規格的評價幾乎都在4顆星以下；而旗艦店則每間都有4顆星以上的水準。

▲我家牛排南崁店「水果自助吧」排場驚人，現場超過20種水果隨便客人吃，不少老饕直呼：「光吃水果就會回本吧」！（圖/Google評論）
▲我家牛排南崁店「水果自助吧」排場驚人，現場超過20種水果隨便客人吃，不少老饕直呼：「光吃水果就會回本吧」！（圖/Google評論）
在旗艦店的評價當中，以桃園「我家牛排南崁店」評價最高，斬獲4.5顆星，獲得「最強我家牛排分店」的封號，許多吃過的民眾都給予高度讚賞「自助吧區不大，但是菜色非常非常非常多，水果蔬食甜點種類也很多，CP值太高了」、「400初頭吃到這樣的菜色，只能說真的是水準太高」、「跟我家附近的我家牛排完全不同！完全改變對我家牛排的印象，非常值得推薦的分店」。

競爭對手太多！旗艦店成「我家牛排」續命關鍵

隨著平價牛排市場競爭對手變多，加上大家越來越注重CP值的問題，「我家牛排」十年前盛況與當今相差非常多，自2020年「我家牛排中和旗艦店」開幕之後，「我家牛排」聲量突然爆棚，也讓品牌起死回生，緊接著又在2023年再開「我家牛排林口A9店」，同樣是人氣紅不讓。

▲我家牛排南崁店經營的有聲有色，菜色精緻多元，在Google評價斬獲4.5顆星高分，甚至還贏過旗艦店。（圖/Google評論）
▲我家牛排南崁店經營的有聲有色，菜色精緻多元，在Google評價斬獲4.5顆星高分，成為我家牛排旗艦店之最。（圖/Google評論）
《NOWnews》記者曾經吃過信義區「非旗艦店的我家牛排」以及「我家牛排中和旗艦店」，兩者對比實在差非常多，而且微妙的是，兩家店都叫「我家牛排」，在自助吧上的表現卻是天地之差，吃過旗艦店之後，會讓人懷疑是否是吃「同家店」的錯覺，也難怪許多人吃完「旗艦店我家牛排」後，都對品牌改觀，只能說我家牛排現今還能殺出一條血路，「旗艦店的規模」絕對是續命的一大關鍵！如果還沒吃過旗艦版我家牛排的民眾，改天可以到以上4間旗艦店嚐鮮看看囉！

▲我家牛排。（圖/讀者提供）
▲我家牛排中和旗艦店在2020年開幕之後，讓我家牛排聲勢大漲，店內buffet水準太高引起網友熱烈討論。（圖/讀者提供）

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