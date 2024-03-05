修「電子簽章法」能否減少詐騙？專家這麼看　點出未來應用可能性

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數位部已公布未來將與和臉書（Meta）、LINE、YouTube等主要網路廣告平臺洽談，要求刊登網路廣告者應使用數位簽章才能上架，為其刊登廣告負責，藉由電子簽章不可否認的特性，杜絕不法人士偽造身分並利用網際空間進行詐騙。
邱述琛認為，近年網路詐騙數字大幅攀升的主因之一，就是不法人士藉由人員身分管理較為寬鬆的網路平台作為詐騙途徑，若能在考量社會公益與個資保護前提下取得平衡，與相關平台業者合作，藉由電子簽章的防偽技術特性，讓原本隱藏在螢幕背後的惡意人士「現形」，應可成為網路反詐騙的有效手段。
這次修法已要求行政機構必須以法律才能排除電子簽章法適用，不能夠再以公告的方式排除，未來透過電子簽章的技術方案，可以期待政府機關會有更多、更好的對民服務可以透過數位方式達成。此外，新法更大的亮點是融入了「數位包容」的新概念，採用電子形式的文件及簽章，新法以合理方式，提供民眾不使用的選項。
邱述琛分析，在歐盟或其他先進國家推動數位化的重要歷程中，有部分民眾對於新的數位應用初期會有疑慮，並需要時間適應，政府給予民眾「數位選擇權」，以循序漸進方法推動，非常值得肯定。
KPMG安侯企業管理資安服務經理洪慧茹也提到，其實電子簽章的應用領域非常廣泛，可以簽署在文件上，也可以簽署在程式上，例如過去電動車的「軟體線上隔空更新（OTA, Over the Air）」功能，經常成為駭客植入惡意軟體的攻擊管道。未來自駕車透過相關的電子簽章技術，確認更新的軟體是來自於原廠，將有效大幅降低車輛被駭客集團隔空綁架的慘劇。