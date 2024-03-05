1跑者6人顧！賽務長黃崇華：「橘子岸到頂超馬」是我辦過最難比賽

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黃崇華經驗豐富 透露設計本次「橘子岸到頂超級馬拉松」賽道的細節
跑界知名陪跑教練、跑齡超過30年的準國際超馬賽務長黃崇華教練是這次「橘子岸到頂超級馬拉松」的賽務長，他籌備賽事已經有7年以上時間，但大部分以籌備更困難之越野賽為主，包含TNF荷蘭古道山徑越野賽、Salomon雙溪溝古道越野賽、Garmin鹿堀坪古道越野賽等(分享會我會去掉前面冠名的品牌)，近幾年都是以籌備TNF國際越野賽為主，參賽總人數達3000人，他表示越野路線易受天候狀態變化影響，及賽道佈置執行方面是一大挑戰與考驗。
黃崇華表示，「橘子岸到頂超馬邀請賽屬於邀請性質賽事，有機會能參賽菁英選手雖不算多，但選手們不斷長距離移動，對選手而言無論海拔高度、總爬升高度、爬升曲線、氣溫變化、競賽總距離、競賽總時間、跨晝夜賽事、甚至身體體能變化等等都是一項極大考驗。
「本賽事在籌備過程中有面臨二項挑戰，在全程160/178公里路途中、如何以每5公里為單位進行選手補給，這要視算模擬最快/最慢選手的移動速率，以及相對位置拉距，考量因素包含不同區段位置距離、爬升段(陡峭度與長度)、天候氣溫變化、不同區段體能衰竭情況、非主動式停頓時間、補給站停留時間、熱食站停留時間、強制休息區停頓時間等等，再搭配計算補給團隊移動時間，包含設站與撤站等。」黃崇華如此說道。
至於另一項考驗則是賽道活動公告牌與指引設立，如何讓選手沿路明確看到指引，包含選手的安全維護機制，尤其起跑後夜間賽道，阿里山公路隧道(無人行道空間，且昏暗又有視線死角)、夜間阿里山公路(無路燈)等等。最後包含幾位選手賽前發生不同狀況，而不得不選擇棄賽的愕惋情況，包含工作因素、受傷未癒、身體疲勞(賽前一個月有一場24小時國際超馬賽)、生病(賽前一週嚴重感冒或賽前二周不斷腹瀉)的情況。
全臺唯一具國際A級丈量資格的趙子文丈量員評價：「這條賽道的地形及長度較一般馬拉松路線複雜許多。」
賽務長黃崇華教練分享：「一般定距或定時的超級馬拉松大部分是在固定場域範圍內的繞圈賽事，橘子岸到頂超馬是從A點移動到B點的長距離耐力賽，需要有不同於其它比賽的風險管理與挑戰。我們以符合國際馬拉松賽事規範，於賽道上每５公里就設置一處補給站，搭配選手群定點、巡迴或一對一跟車的安全維護機制。這場24位參賽選手的比賽，幕後團隊實際超過百人；換句話說，每一位選手就有6個工作人員全程監控與照顧。賽前籌備與規劃雖然複雜，臨場應變措施亦面臨嚴酷考驗與挑戰，但也盡可能做到周全及細緻。」
黃崇華教練也感嘆道，這次賽事辦下來工作人員的辛勞一點也不說選手，包括事情複雜的行政處理，以及事前的規劃以及比賽中的安全注意，真的都馬虎不得。
另外，本次賽道的幕後關鍵人物-世界田徑總會(WA)國際馬拉松路跑協會(AIMS)全臺唯一具國際A級丈量資格的趙子文丈量員說，在丈量賽道時，會將瓊斯計數器裝在自行車輪軸上，在一條至少三百公尺的直線車道上進行校準，「由於這條賽道的地形及長度較一般馬拉松路線複雜許多，在測量的過程中必須付出較多的體力及注意力，方能確保數據的正確性，是我在賽道測量工作中少見的挑戰。另外，由於賽道橫跨多種地貌，丈量前更需要周全的規劃時間安排及食宿配套、丈量當下的安全維護措施及交通維持計畫，也是相當重要的關鍵。」