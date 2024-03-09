輪胎胎側英文S、T、U藏玄機！不查小心爆胎 一堆人驚現在才知道
清明返鄉不只紀念先人，也要注意用路安全！今（2024）年清明節連續假期共計4天（4/4~4/7），預計大量車流將湧向國道，高速公路局特別提醒駕駛人，不僅要關注交通狀況，連假長途行車前更應妥為檢查車況。大家都知道高速公路有速限，但許多人都忽略了其實輪胎也暗藏速限玄機。其實只要掌握幾個簡單字母意義，出行時就更能避免遭遇爆胎，安全抵達目的地。
實習記者柯乃瑜/綜合報導
用路人行駛上高速公路時，最怕的無非是遇到爆胎，許多人記得檢查氣壓的高低或胎深，卻忽略了輪胎也有速度負荷。「阿不拉—車用品職人」就分享，每一條輪胎都有著最高限速，輪胎限速越高表示胎體結構越好，也是安全係數的依據。至於車主要如何確認愛車輪胎的速限？可以參考簡易對照表。
阿不拉提到，觀察輪胎側壁會發現一串代碼，其中最後一個字母就是輪胎的最高速限。常見的字母包括“U”、“H”、“V”、“W”和“Y”等等，其中H級的最高時速限為210公里/小時，適合大多數汽車；V級則達到240公里/小時；Y級的輪胎最高時速可達300公里／小時。
輪胎速限指數越高，也會適用於更高價位的車種。例如，W至Z等級的輪胎最高時速在240至300公里／小時之間，這些高性能輪胎通常用於豪華轎車和超級跑車，P至T等級的輪胎最高時速在150至190公里／小時之間，適用於小型轎車；U至V等級的輪胎最高時速在200至240公里／小時之間，適用於中高級轎車。只要在出發前檢查這些簡單的字母代號，就能顯著提升行車安全。