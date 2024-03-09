新竹麻疹曾吃壽司郎！疫苗過半25歲就失效　症狀、疫苗保護力整理

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麻疹是由感染麻疹病毒（Measles virus）引起的急性呼吸道傳染病。台北市衛生局指出，麻疹初期症狀類似感冒，症狀包括發燒、鼻炎、結膜炎（畏光、流眼淚、眼睛發紅）、咳嗽等，3到4天後會起紅疹，通常發生於耳後，再擴散至整個臉面，接著向下移至軀幹和四肢，且出疹時病情最嚴重，會發燒至最高溫。
🟡麻疹是怎麼傳播的？潛伏期有多久？
麻疹的傳染力很強，可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染。潛伏期自感染麻疹病毒開始至出疹約7到18天，平均約14天左右。台北榮總耳鼻喉科總醫師饒曼齡在臉書分享，指出麻疹病毒為什麼恐怖？有以下3原因：
1、透過空氣傳染，傳染力極強
2、可能引發腦膜炎、腦炎、肺炎 危及生命
3、孕婦感染會影響胎兒
🟡和麻疹確診者待過同空間但沒接觸也會被傳染嗎？
病人散佈於空氣中的麻疹病毒，在2個小時內仍有傳染力，因此，在麻疹病例之可傳染期間，若曾與其同處在一個封閉空間，無論時間長短，都算與個案有接觸，而可能被感染。即使病人已離開，該空間在2個小時內都可能還存有麻疹病毒，如果沒有麻疹免疫力的人進入這個空間，就有可能感染。
🟡麻疹疫苗保護力有期限？什麼樣人要補打？
施打「麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（Measles, Mumps and Rubella, MMR）」進行預防，是台灣的常規疫苗政策。在小孩出生滿 12 個月及滿 5 歲、入國小前各會接種一劑，因此多數台灣人都對麻疹病毒有免疫力。
不過，饒曼齡提醒，麻疹疫苗有一半在25歲就失效，她自己也是在某次醫院體檢時，發現抗體失效。什麼樣人要補打麻疹疫苗？饒曼齡指出，1981年是關鍵分水嶺，可參考以下麻疹疫苗接種指南：
1、1981年前出生者： 80% 的人都已感染過麻疹，體內具永久抗體，所以只有當時的「天選之人」，也就是極少數沒有抗體者，需要施打2 劑疫苗 。 建議先驗抗體，沒有抗體者，應接種兩劑疫苗。
2、 1981 年後出生者：兒童時期皆接受過公費疫苗，擁有疫苗抗體。
▶20 歲以上的高風險族群直接補打一劑。 因50 % 的人在 20-25 歲時已驗不到抗體。
▶15- 20 歲的青少年擁有抗體的比例為 50-75% ，可先檢測抗體後決定是否補打。
▶0.5 - 1 歲高風險兒童可先打一劑，再依正常時間接種2 劑疫苗。醫師提醒，麻疹三合一疫苗為活性減毒疫苗，孕婦及免疫嚴重缺失者不宜施打。 孕婦建議產後 4 周施打。
據統計，北市2023年3歲以下幼兒MMR疫苗第1劑接種完成率為99%，6歲以下幼兒MMR疫苗第2劑接種完成率為98.32%。台北市衛生局也提醒，一般民眾（特別是1981年後出生），如要前往流行地區，出國前2至4週可先至旅遊醫學門診評估是否需要自費接種MMR疫苗，但若為自然感染免疫，則不需施打疫苗。
■本文經「饒饒醫師（饒曼齡醫師）」臉書粉專授權引用。原始出處：麻疹疫苗竟然有一半在25歲就失效？？！！