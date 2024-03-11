國民黨整併黃復興　學者籲：中常委民意基礎不足！中常會更應改革

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不過開放政黨實驗室說，上周六國民黨中常委的選舉結果，黨內距離內造民主依然相當遙遠。此次中常委參選人數低於應選人數，顯示國民黨的最高權力機構不具備實質權力，又肩負募款責任，自然吸引力有限。更令人憂心者，則是此次獲選成員的社會民意基礎相當薄弱。在此次27位當選人中，立委只有1位，民選公職只有8位，連3分之1都不到，比上屆還少。
開放政黨實驗室說，兩年前，黨中央曾提出中常會改革方案，包括選任中常委由29席減少到15席，將全國劃分為若干選區，由黨代表從中央委員中，採無記名單記投票，各選區應選名額每2人應有1人具現任民選公職身分；而黨主席指定的中常委名額，則從6至11人，改訂為10人。到底兩年前的改革案，有多少適用於這次的中常委選舉？未來黨中央要如何補強中常會組成和民選公職間的落差？期待黨中央能繼續努力。
開放政黨實驗室說，比較國內三大主要政黨，國民黨的內造化程度最低！民進黨的縣市長和中央、縣市層級議員都是當然黨代表，最高權力機構的中常會也納入直轄市長、縣市長代表、和立法院代表作為當然中常委，17席中常委有11席是民選公職。年輕的民眾黨中央委員超過半數是現任立法委員，中央委員之上沒有更高的權力機關。
反觀國民黨，開放政黨實驗室說，從黨代表、中央委員、到中常委，民選公職都是少數。以這樣的組成，黨的意志自然和支持者意志出現落差，造成黨內實力人物不敢和黨機器靠得太近。如此惡性循環，對重返執政極為不利。
開放政黨實驗室建議，把縣市長和國會領袖納為當然中常委，把各級民代都列為全國代表大會當然黨代表，讓具有民意基礎的縣市長和立委參與黨的決策機制，讓黨成為實踐支持者意志的戰鬥團體。呼籲黨中央認真考慮我們的倡議，在新一屆中常會進一步推動組織改造，打造一個內造民主、真正屬於國民的國民黨。