篠崎泫童年遭虐待「突遇1生機」才被救出來！辨識虐童者方法曝光

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沒想到長大後在機構服務的篠崎泫，依舊遇到虐童加害者，而且對方還是平時與她互動良好的社工阿姨，「我卻都沒有察覺到，是好一段時間後才被爆出來，已經有多名孩子受害...」
接著篠崎泫也分享辨識虐童者的3大方法，包含「突然其來的拜訪或探視，較有機會能夠發現異狀」、「別只聽單方面照顧者的說法，要更多聆聽孩子們的表達，更重要的是『不要在照顧者面前問』」、「多觀察孩子的一舉一動、一髮一膚，孩子雖然可能不敢說，但身上的痕跡和自然的情感流露是騙不了人的。」
不過，篠崎泫強調，雖然以上方法很可能對於先天不擅表達、情緒不彰顯的孩子們判斷錯誤，但她仍建議大眾「需要給予更多耐心和安全感，要讓孩子清楚知道自己是會受到保護的，才有可能讓孩子卸下心防。」
最後，篠崎泫希望能藉由這樣的風氣與這起事件，帶給大眾不同的視野與判斷能力，直呼：「不要再有更多孩子活在陰影之下、還什麼都敢說也不能說…這世界需要更多不一樣的聲音被聽見、被關注、被同理，孩子沒有錯。」
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