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篠崎泫童年遭虐待「突遇1生機」才被救出來！辨識虐童者方法曝光

▲童年也是虐童受害者的篠崎泫，靠著社工們突如其來的探視拜訪，才從可怕的寄養家庭被救出，而她也用自身經歷分享如何辨識虐童者的3大方法。（圖／篠崎泫FB）
▲童年也是虐童受害者的篠崎泫，靠著社工們突如其來的探視拜訪，才從可怕的寄養家庭被救出，而她也用自身經歷分享如何辨識虐童者的3大方法。（圖／篠崎泫FB）

記者詹鎰睿／綜合報導

新北市近日發生一起震驚社會的「保母虐童案」，一名年僅1歲10個月的男嬰無辜遭到一名劉姓女保母虐待過世，手法極盡殘忍，澈底點燃民眾怒火。為此，女星篠崎泫也以過去是「虐童案受害者」的經歷分享如何辨識加害者的3大方法，並坦言童年時期的她，也是因為社工某次突如其來的探訪才被救出來，由衷地希望不要再有孩子活在陰影下。

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篠崎泫今（12）日發文提及，有很多網友私訊問她，「該如何觀察和辨識虐童的人和跡象？」她則先以個人經驗分享，「我是在某次突如其來的被拜訪、探視，整個事件才爆發，我當時才被救出來，不然前面幾次看起來真的都很正常，我的照顧者還有宗教身分，在外更加受人敬重，難以發現。」

沒想到長大後在機構服務的篠崎泫，依舊遇到虐童加害者，而且對方還是平時與她互動良好的社工阿姨，「我卻都沒有察覺到，是好一段時間後才被爆出來，已經有多名孩子受害...」

▲篠崎泫。（圖／篠崎泫FB）
▲看似活潑開朗的篠崎泫，曾多次公開童年的慘痛經歷，總是讓人相當心疼。（圖／篠崎泫FB）
接著篠崎泫也分享辨識虐童者的3大方法，包含「突然其來的拜訪或探視，較有機會能夠發現異狀」、「別只聽單方面照顧者的說法，要更多聆聽孩子們的表達，更重要的是『不要在照顧者面前問』」、「多觀察孩子的一舉一動、一髮一膚，孩子雖然可能不敢說，但身上的痕跡和自然的情感流露是騙不了人的。」

不過，篠崎泫強調，雖然以上方法很可能對於先天不擅表達、情緒不彰顯的孩子們判斷錯誤，但她仍建議大眾「需要給予更多耐心和安全感，要讓孩子清楚知道自己是會受到保護的，才有可能讓孩子卸下心防。」

最後，篠崎泫希望能藉由這樣的風氣與這起事件，帶給大眾不同的視野與判斷能力，直呼：「不要再有更多孩子活在陰影之下、還什麼都敢說也不能說…這世界需要更多不一樣的聲音被聽見、被關注、被同理，孩子沒有錯。」

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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