社工心聲／一線社工手上平均50案...安全沒保障還要攜帶防身工具

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蔡賀凱說，50到60案件會有分級制度，這些個案會分為有些比較密集、有些則沒那麼密集，訪視的次數與時間間隔就會不同。而依他之前所服務的兒少社工的部分，平均每位社工師也都有近20件的案子，這些案子一般都由地方政府社會局派發，在結案後也會有新的案子繼續分派下來，「社工師的生涯，就是不斷的處理案子。」
除了家訪之外，社工師還要去分析個案遇到的問題、收集適當的資料、媒合可以協助的資源，「社工其實是個媒合資源的工作。」蔡賀凱說。
蔡賀凱也提到，不管案子多寡、密集程度如何，都需要做到「家訪」的動作，然而，除了家訪中心的社工，其他政府委外的單位並沒有公權力，就算去家訪，也不可能強制該個案必須開門讓你進去，更多像是跟該家庭合作的關係；隨之而來可以注意的議題，就是有關社工師的人身安全並沒有太多的保障，所以像是之前在處理家暴相關案件的時候，都會隨身攜帶防狼噴霧。
另外，他也提到，每個社工師的案量很多，所以一整天排滿訪視是正常的事情，舉例來說，他之前服務的公司在台北，但可能接到林口的案子，就要每天從台北過去林口訪視，而一天也不可能只處理一件案件，所以也會有一天排滿10幾件案件的狀況發生；且在訪視時，也不是所有案件都一帆風順，他也遇過「第一、二個月訪視都好好的，但第三個月去的時候被打到手腳瘀青、橫紋肌溶解，最後去住加護病房」的狀況發生，或是訪視個案拒絕訪視等。
而在薪資上，社工師雖然不像早期那麼低薪，但以大學畢業生、具有社工師執照來說，起薪是約4萬1765元，若不升為督導，加7年就不會再加；若沒有社工師執照，起薪則是約3萬7765元，同樣也是只能加7年。
最後，回到近日發生的惡保母虐嬰案，蔡賀凱對於政府機關有兩點建議；第一、公家單位對於社工的要求為何？必須要把這些需求明確的列出來，給予適當的配套，讓社工能夠好好施行社工的權力，不然很多事情是社工沒有權力做、但最後需要扛責任的。
第二、社工的人力短缺，是一直存在的問題，政府雖然有錢，但沒有人，所以很多服務就會委外，也就造成了公家單位如何跟民間單位協作的問題，也會遇上契約的不對等，或是政府因為編列預算影響編列的人力也連帶受影響，反而跟真正的需求又不符合，這些都是可以討論釐清的。
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