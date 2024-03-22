4月電費要漲了！「全國平均調漲11%」　民宅用電調幅、試算懶人包

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這次的電價調漲以700度作為分界點，民生用電700度以下將調漲5%、701度至1000度調漲7％、1001度以上調漲10％，根據統計，月用700度以下用戶，總計佔民生戶數約93%，適用最低5%的調幅。
小商家用電的部分，1500度以下調漲5%、1501度以上至3000度約7%，3001度以上最高漲10％，根據統計，約84％小商家月用電在1500度以下，適用最低5%的調幅。
至於產業用電的部分，則分為「一般產業」以及「超大戶產業」兩種，其中一般工業的漲幅低於超大戶產業，前者依照用電成長10％、持平到衰退10％以內、衰退10％以上，漲幅分為14％、12％、7％，大約有44萬戶產業用戶受影響；至於用電量5億度以上、用電連續2年成長為「用電大戶」，則是設計4種不同級距，漲幅為15%、18%、21%、25%，其中像是台積電漲幅就適用25%的標準。
4月電價要變貴了！為什麼要調漲電價？
為何突然要漲電價，台電對此解釋，因為俄烏戰爭導致國際燃料價格大漲，2023年雖然有回穩，不過仍處高檔，其中購電燃料成本約6100億元，約總支出的六成，成本是過去的兩倍以上，總總原因，導致台電面臨嚴重虧損，2023年虧損1985億元，總體累積虧損達3826億元，不得已才需要漲電價。
非自家房屋！租屋族電價是否受到影響？
以《NOWnews》記者目前承租的套房中，是一個公寓房子隔成兩房，兩房都有各自的獨立電表，不過其實電費就是兩個電表加總，記者實際訪問房東，表示兩間房間即便夏季也不會超過700度的使用量，面對這波電費調漲，仍然還是一度電5元收費，不會受到太大影響！如果民眾也是租屋族，可要記得向房東確定以及算清電價的問題，以免後續有糾紛。
除此之外，如果是自家住宅會受到多少影響？以同事家中一家三口為主，上月繳納電費（計費期間2023/11~2024/1）試算，經常度數（流動電費）851度，原為1825.1元，以上述4月電價漲幅的非夏月電價試算，則調整為1.71x240+2.21x420+3.03x191=1917.33元，一期電費約要多繳92元，增幅約5%，符合台電研擬方案的調幅。