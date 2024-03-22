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4月電費要漲了！「全國平均調漲11%」　民宅用電調幅、試算懶人包

▲經濟部今（22）日將召開電價審議會，行政院確定撥補台電1000億元情況下，這波電價平均漲幅大約落在11%。（示意圖／取自pixabay）
▲經濟部今（22）日將召開電價審議會，行政院確定撥補台電1000億元情況下，這波電價平均漲幅大約落在11%。（示意圖／取自pixabay）

記者張嘉哲/綜合報導

4月電價開始要變貴了！經濟部今（22）日將召開電價審議會，行政院確定撥補台電1000億元情況下，這波電價平均漲幅大約落在11%，不僅工業用電調漲，民生用電也都會有5％的漲幅，總計預估有1434萬戶受到這次電價調整影響。《NOWnews》也特別整理目前最新的電費調整研擬方案，帶領民眾搶先一文看懂，最完整資訊則待經濟部會後公布為準。

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電價調整「以700度當分界點」！民生用電最少調漲5%

這次的電價調漲以700度作為分界點，民生用電700度以下將調漲5%、701度至1000度調漲7％、1001度以上調漲10％，根據統計，月用700度以下用戶，總計佔民生戶數約93%，適用最低5%的調幅

小商家用電的部分，1500度以下調漲5%、1501度以上至3000度約7%，3001度以上最高漲10％，根據統計，約84％小商家月用電在1500度以下，適用最低5%的調幅。

▲台電公司高雄區營業處舉辦捐血活動。(圖／記者黃守作攝，2024.03.05)
▲電費4月開始要調漲了，其中民宅用電700度以下最低調幅5%，約有93%民生戶數在此用電範圍。(圖／記者黃守作攝)
至於產業用電的部分，則分為「一般產業」以及「超大戶產業」兩種，其中一般工業的漲幅低於超大戶產業，前者依照用電成長10％、持平到衰退10％以內、衰退10％以上，漲幅分為14％、12％、7％，大約有44萬戶產業用戶受影響至於用電量5億度以上、用電連續2年成長為「用電大戶」，則是設計4種不同級距，漲幅為15%、18%、21%、25%，其中像是台積電漲幅就適用25%的標準。

4月電價要變貴了！為什麼要調漲電價？

為何突然要漲電價，台電對此解釋，因為俄烏戰爭導致國際燃料價格大漲，2023年雖然有回穩，不過仍處高檔，其中購電燃料成本約6100億元，約總支出的六成，成本是過去的兩倍以上，總總原因，導致台電面臨嚴重虧損，2023年虧損1985億元，總體累積虧損達3826億元，不得已才需要漲電價。

▲（圖／記者鄭妤安攝影）
▲台電表示，購電燃料成本約6100億元，約總之支出的六成，成本是過去的兩倍以上，總總原因不得已才要漲電價。（圖／記者鄭妤安攝影）
非自家房屋！租屋族電價是否受到影響？

以《NOWnews》記者目前承租的套房中，是一個公寓房子隔成兩房，兩房都有各自的獨立電表，不過其實電費就是兩個電表加總，記者實際訪問房東，表示兩間房間即便夏季也不會超過700度的使用量，面對這波電費調漲，仍然還是一度電5元收費，不會受到太大影響！如果民眾也是租屋族，可要記得向房東確定以及算清電價的問題，以免後續有糾紛。

除此之外，如果是自家住宅會受到多少影響？以同事家中一家三口為主，上月繳納電費（計費期間2023/11~2024/1）試算經常度數（流動電費）851度，原為1825.1元，以上述4月電價漲幅的非夏月電價試算，則調整為1.71x240+2.21x420+3.03x191=1917.33元，一期電費約要多繳92元，增幅約5%，符合台電研擬方案的調幅。

▲4月電費漲幅試算。（圖／記者徐銘穗製表）
▲4月電費漲幅試算，700度以內的民生用電調幅大約為5%，記者實際算過後發現確實吻合。（圖／記者徐銘穗製表）

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