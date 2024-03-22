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運動彩公會助體育發展　抽出賓士A180

▲運彩公會舉辦加入第三屆指定經銷商證號93181001，抽賓士活動(圖／柳榮俊攝2024.3.22)
▲運彩公會舉辦加入第三屆指定經銷商證號93181001，抽賓士活動(圖／柳榮俊攝2024.3.22)

記者柳榮俊/台中報導

台灣運彩2024年邁入第三屆，開放24小時線上投注，世界賽事投注無時差，各經銷商無不摩拳擦掌，搶攻網路會員商機，中華民國運動彩券經銷商商業同業公會(運彩公會)舉辦加入第三屆指定經銷商證號93181001，抽賓士活動，今(22)日抽出幸運兒，由林先生獨得賓士A180。這次活動總計一千多個獎項，彩禮總金額高達500萬，並由「長福會計事務所確信認證」。

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台灣運動彩券自2008年5月起發行，第二屆運動彩券，挹注國家運動發展基金超過400億元，中華民國運動彩券經銷商商業同業公會(運彩公會)理事長何昱奇表示，經過3年的疫情洗禮，消費型態改變，運動彩券不再拘限實體的彩券行，透過台灣運彩官方網站，在家看球賽動一動手指就能玩運彩。


今日抽獎當天，活動代言人啦啦隊女孩璇璇Wendy精彩亮相，為現場增添無限活力。抽獎活動由人氣活動大使小花姐主持，她的風趣幽默讓整個活動氣氛輕鬆愉快。特別嘉賓、知名飛刀手陳義信的到來，更是讓現場氣氛達到高潮，最終，幸運的會員會贏得豪華賓士A180一輛，這無疑是對所有會員最大的鼓勵和回饋。


何昱奇表示，2024第三屆開始每買100塊的運動彩券，就有12塊錢投入到運動發展基金裡面，將大幅度幫助體育改善運動環境及提高運動風氣。網路線上通路商機無限，台灣運彩進入第三屆的這十年，台灣運彩預估能達到「挹注國家運動發展基金超過538億元」，也因此，經銷商舉辦活動各憑本事，運彩公會身為行業領頭羊，更加額外謹慎力求完善，提升全民關注，共同買運彩助體育。


中華職棒（CPBL）熱身賽13日開打，今年熱身賽焦點將聚焦在2場台北大巨蛋賽事，運彩公會理事長何昱奇特地帶領團隊到場應援，為球員加油打氣。緊接著將迎來中職在大巨蛋首場開幕戰。 


1990年3月17日中華職棒在台北市立棒球場開打，34年後的這一天，台北大巨蛋迎來首度在此舉行的中職熱身賽，兩天的比賽觀眾人數合計為3萬6228人，觀眾人數寫紀錄。這不僅展現了台灣職棒的魅力，也反映出球迷對於棒球運動的熱情和支持。開幕戰的日子逐漸接近，主辦單位正努力推廣，希望在3月30日的比賽中能夠吸引3萬名觀眾到場，創下新的紀錄。

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