電費漲價爆「麵包店每日才多2元」！台電遭砲轟　真實數字承認了

我是廣告 請繼續往下閱讀
在電費確定調幅之後，經濟部也製作精美圖卡，讓小商家更容易一圖看懂電價漲幅，從圖片中可以看到，經濟部以北部烘焙坊為例，「如果每月用度量700度以下的話，每天電費增加約2元」，這讓立委傅崐萁在臉書發文質疑「經濟部做的圖卡當中，列出北部烘焙坊每月用電700度以下，根本天方夜譚，堪稱省電奇蹟，比扯鈴還扯，哪家麵包店每月低於700度？」
貼文曝光後，引爆網友熱烈討論「我的老天鵝啊，就算有這間店也是個案吧，大部分麵包店根本不是這個價碼」、「真的是唬爛外行人而已，哪一家麵包店每月低於700度？」、「真的拜託公佈出來，我真想朝聖看看是什麼麵包店這麼省電」、「一半家庭每月都超過700度，不要把人民當傻瓜」。
台電澄清「真有此店」！認了店家「每天多賣10個麵包以上」才能攤平電費成本
對於傅崐萁的質疑，台電23日也特別發出聲明，表示試算的案例是「真實的存在」，是某家知名的麵包店分店，因為是門市店，所以沒有烘烤設備，所以用電量不大，每月用電量大約是633度，調整前每月電費約1691元，依此次電價調整後試算每月約1742元，等同每日電費增加約2元。
至於一般有「烘烤設備」的麵包店，台電也承認，如果是具烘烤設備的店家來試算的話，每月用電量約2萬303度，調整前每月電費約7萬8221元，電價調整後每月約8萬9172元，每月電費支出增加約1萬1千元，等同每日電費增加約365元，約是10個麵包的銷售額。不過還要扣掉成本，因此用電量較大的麵包店，確實要多賣10個以上的麵包，才可能攤平這波電價調漲。
注意荷包！住宅、小商家電費調漲幅度一次看
📌民生用電：住宅類型
▶每月用電330度以下，調幅3%。
▶每月用電331度~700度，調幅5%
▶每月用電701~1000度，調幅7%
▶每月用電1001度以上，調幅10%
📌民生用電：小商家類型
▶每月用電700度以下，調幅3%
▶每月用電701度~1500度，調幅5%
▶每月用電1501~3000度，調幅7%
▶每月用電3001度以上，調幅10%
📌產業用電
▶112下半年用電量正成長產業，調幅14%
▶用電量持平或衰退未達10%產業，調幅12%
▶用電量衰退10％以上產業，調幅7%
📌用電大戶
▶5億度以上且兩年用電平均正成長公司者，調幅15%~25%