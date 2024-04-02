特企／電通行銷傳播集團　周麗君升任電通創意暨電通mb首席創意長

周麗君以其對創意的熱情和不懈追求而聞名，她成功帶領團隊在坎城創意獎（Cannes Lions）中奪得娛樂獅（Entertainment Lions）的Grand Prix大獎，創下台灣廣告界的獲獎最高紀錄。此外，她更於2023年榮膺《Ad Age》（美國廣告時代雜誌）「Leading Woman」傑出女性領袖稱號，並於今年(2024)受邀擔任Spikes Asia直效與戶外媒體獎的評審主席，並在閉幕演講中深入探討了「創意帶來成長」和「重設創意標準」的主題，提出了如何讓國際品牌更深入理解亞洲的多元文化，從而為行銷產業帶來新的視角。
電通集團亞太區對周麗君獨特的創意見解與卓越表現給予高度認可，自今年2月起，指派她擔任電通亞太區創意理事會主席，在新的角色下，周麗君將協助提升亞太區的創意作品質量，她的亮眼成就不僅是台灣的楷模與驕傲，同時也再次強化電通集團持續將發展創意作為核心策略的證明。
電通集團大北亞區暨台灣執行長唐心慧表示：「升任Alice為電通創意與電通mb的首席創意長，是對她的優異表現與持續貢獻創意作品的肯定與期許。她不斷以行動實踐電通的集團願景『共創，前所未見』，更重要的是她深愛著台灣的獨特文化，努力抓緊機會讓世界看見台灣的與眾不同，用謙遜的態度待人，用追求卓越的努力完成作品，在她身上，我們看見一位優秀的領導者所需具備的特質，未來我們將倚賴她持續啟發並引領團隊邁向更好的未來。」
電通創意暨安索帕台灣執行長紀緻謙(Gary Chi)與電通mb董事總經理尾崎拓(Taku Ozaki)對周麗君的提拔表示熱烈肯定。紀緻謙開心的表示：「Alice在國際舞台上綻放光芒的故事非常鼓舞人心，因為她讓我們看見創意的美好與無限可能，我非常開心能有Alice這個夥伴共同前行，開啟電通台灣創意業務的新篇章，更期待Alice能夠帶領團隊活用科技與創新的加乘，重新定義『轉型創意』的影響力。」尾崎拓補充道：「非常恭喜Alice實至名歸的升遷，她一直以來都是電通mb的核心關鍵人物，在有了這個新的任務後，我相信她將會持續推動電通mb創意發展，不斷開創出能為客戶創造價值的卓越作品。」
周麗君對於自己新的職務角色表示感謝並充滿期待：「能夠在這樣一個擁有豐富創意資產與創新精神的環境中擔任首席創意長，我感到非常榮幸。未來，我希望能與團隊共同打造一個充滿友誼、尊重與創意的環境，並以根源於我們文化的獨特創意，幫助客戶推動生意，也讓世界更好。」
在新的職位上，周麗君將負責實現三大目標：推動業績成長、提升創意作品的質量與影響力、強化電通台灣的創意領導地位並且扶植未來創意人才，她對創意的深刻洞察和前瞻思維，將引領團隊和客戶共同成長，為電通台灣創造更加卓越的表現。
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電通是台灣市占率和影響力最大的行銷傳播集團，隸屬於日本電通集團，在台灣擁有下列行銷傳播品牌：電通mb廣告公司(dentsuMB)、電通國華廣告公司(dentsu one)、貝立德媒體公司(dentsu X)、凱絡媒體公司(Carat)、安布思沛績效行銷公司(iProspect)、安索帕數位行銷顧問公司(isobar)、美庫爾商務數據顧問股份有限公司(Merkle)、負責整合集團旗下所有供應段夥伴資源的安浦菲 (Amplifi)、以及協助創意內容製作和轉型技術顧問品牌Tag。
在行銷傳播的光譜中，電通打破各個垂直服務的界線並橫向串連，提供客戶商業解決方案(Business Design)，品牌解決方案 (Solution Design)，與製作解決方案(Delivery Design)；並以客戶為中心的模式編制服務團隊，整合涵蓋商業與策略顧問諮詢、顧客體驗與全通路行銷、創意、媒體、娛樂內容與運動行銷、行銷科技建置與應用、製作與電通自有產品等七大類專業服務，為品牌解決商業課題與創造新商機，是台灣唯一能夠真正提供具創意力、以數據與技術驅動的全方位行銷傳播解決方案的集團。
電通行銷傳播集團旗下品牌電通mb於2021年在全球廣告創意最高殿堂-坎城國際創意節(Cannes Lions)中，榮獲全場最大獎(Grand Prix)，締造台灣廣告史上獲獎最高榮耀，2023年旗下另一團隊isobar再度脫穎而出，榮獲坎城首屆遊戲娛樂創意銅獅(Entertainment Lions for Gaming)，持續保持台灣在坎城最高獲獎紀錄；另外根據國際指標性代理商評比機構RECMA(Research Company Evaluation of Media Agency)報告指出，電通自2013年起連續蟬聯台灣媒體廣告量第一的行銷傳播集團；電通更於2019年及2021年，獲亞洲知名人力資源雜誌《HR Asia》評選為「亞洲最佳企業雇主獎(Best Companies to Work for in Asia）」，為全台行銷傳播產業唯一兩度獲獎的企業代表；更於2023年獲得PRWeek & Campaign Asia-Pacific 所舉辦的2023 最佳企業雇主獎，勇奪「最佳職涯發展(Best Career Development) 」以及「最佳學習與發展(Best Learning & Development) 」兩項大獎肯定；欲瞭解更多集團資訊，請參閱。