南柱赫等了2年！霸凌案終還清白　爆料者遭重罰700萬冤喊：不是他

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爆料者A在得知宣判結果後覺得十分委屈，並透過律師代為發聲：「爆料者A一開始就不是說南柱赫，而是說南柱赫的朋友們，這是明確的事實，而且也有很多物證，將會在公審期間提出。」爆料者A強調報導刊出後也有立即要求記者B修改內容，因此他決定提出上訴。
不少韓國粉絲跟南柱赫一樣等待這個宣判等了2年，並且為南柱赫抱屈地表示：「他因為這件事情重創形象欸！」、「南柱赫等了2年。」、「南柱赫好可憐。」、「結果出爐前還是保持中立！」、「當時許多人都說南柱赫是物以類聚，好可憐。」
南柱赫2013年以模特兒身分出道，隨後主演不少戲劇，2018至2019年迎來演技大爆發，主演的電影《浴血圍城88天》幾乎囊括該年度所有電影類最佳男新人獎，演技備受肯定。2022年中被爆料捲入校園霸凌事件後，隔年出低調入伍從軍，入伍前拍攝的Disney+原創韓劇《非法正義》也獲得業界好評。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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