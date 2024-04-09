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南柱赫等了2年！霸凌案終還清白　爆料者遭重罰700萬冤喊：不是他

▲南柱赫霸凌案等了2年終於獲得清白，由於爆料者及記者爆料內容與事實不符，因此遭韓國高陽地方法院判罰700萬韓元（約新台幣17萬元），爆料者決定提起上訴，並冤喊：「當初我說的不是南柱赫！」（圖／翻攝自南柱赫IG）
▲南柱赫霸凌案等了2年終於獲得清白，由於爆料者及記者爆料內容與事實不符，因此遭韓國高陽地方法院判罰700萬韓元（約新台幣17萬元），爆料者決定提起上訴，並冤喊：「當初我說的不是南柱赫！」（圖／翻攝自南柱赫IG）

記者張一笙／綜合報導

南韓知名演員南柱赫2022年遭指控是校園霸凌的加害者，所屬經紀公司「Management SOOP」第一時間就澄清爆料並非屬實，並且馬上提告。上月28日審判結果出爐，南柱赫在等了2年後獲得清白，並向爆料者求償700萬韓元（約新台幣17萬元）。然而，昨（8）日案情卻出現案外案，原因是爆料者A向記者B爆料後，記者B寫出來的內容與爆料者A所陳述的內容不符，因此爆料者A委屈地哭喊：「我當初說的不是他！」並決定上訴。

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▲南柱赫應邀助陣獻出海釣初體驗。（圖／東森提供）
▲南柱赫等待法院還他清白等了2年。（圖／東森提供）
根據韓國媒體《體育京鄉》報導，爆料者A當時是向記者B訴說自己在高中時期，被南柱赫的朋友們霸凌，未料竟被寫成「他被南柱赫霸凌」，文章內容還寫成：「從國中到高中6年都被南柱赫欺負，因此到現在還在接受心理治療」。經韓國檢方調查後，負責審理此案的高陽地方法院在3月28日做出判決，認定爆料者A誹謗南柱赫，並提供假消息給記者B，而記者B也將不實內容刊出，因此2人均各罰700萬韓元。

▲片中，南柱赫挑戰高難度的飛車追逐戲，駕駛紅色保時捷穿梭在大街小巷中。（圖／車庫娛樂）
▲南柱赫（右）2019年被報導為校園霸凌加害者。（圖／車庫娛樂）
爆料者A在得知宣判結果後覺得十分委屈，並透過律師代為發聲：「爆料者A一開始就不是說南柱赫，而是說南柱赫的朋友們，這是明確的事實，而且也有很多物證，將會在公審期間提出。」爆料者A強調報導刊出後也有立即要求記者B修改內容，因此他決定提出上訴。

▲《Dispatch》訪問南柱赫南柱赫母校師生，還他清白。（圖／Dispatch）
▲韓國知名八卦雜誌《Dispatch》曾訪問南柱赫母校師生，還他清白。（圖／Dispatch）
不少韓國粉絲跟南柱赫一樣等待這個宣判等了2年，並且為南柱赫抱屈地表示：「他因為這件事情重創形象欸！」、「南柱赫等了2年。」、「南柱赫好可憐。」、「結果出爐前還是保持中立！」、「當時許多人都說南柱赫是物以類聚，好可憐。」

▲南柱赫擁有187公分高，手臂線條在當兵後更壯碩明顯。
▲南柱赫拍攝完《非法正義》後低調入伍。（圖／翻攝twitter）
南柱赫2013年以模特兒身分出道，隨後主演不少戲劇，2018至2019年迎來演技大爆發，主演的電影《浴血圍城88天》幾乎囊括該年度所有電影類最佳男新人獎，演技備受肯定。2022年中被爆料捲入校園霸凌事件後，隔年出低調入伍從軍，入伍前拍攝的Disney+原創韓劇《非法正義》也獲得業界好評。

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