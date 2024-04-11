天氣預報／連4天高溫燒蕃薯！「雷雨轟炸」時間出爐　下週又變天

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據天氣風險分析師吳聖宇預報指出，自從清明連假以來，好幾天受到鋒面雲層水氣以及東北季風影響而不太穩定的天氣終於告一段落，今天（11日）隨著環境風向開始轉東南風，各地白天大致為多雲到晴天氣，不過各地山區午後因為熱力作用，雲層比較容易發展，有機會出現局部短暫陣雨，到山區活動的朋友還是要注意午後的天氣變化。
白天溫度也跟著天氣好轉而偏高，尤其是前幾天都比較偏涼的北台灣、東半部，今天高溫有機會來到攝氏28-30度，中南部局部地區的高溫更可以來到攝氏32-33度或以上，外出時要留意溫度偏熱的情況。
明起到週末各地高溫，留意午後局部熱雷雨
明天週五（12日）一直到週末（13-14日）的天氣型態類似，台灣北方仍有低壓、鋒面系統活動，不過位置相對較偏北，沒有直接來到台灣上空，台灣位於鋒前暖區內，風向大致為偏南到西南風，天氣上要留意的是午後因為熱力作用而在山區發展的雲層降雨，如果熱力的對流作用較為旺盛，也不排除有局部熱雷雨出現的機會，甚至有可能往北部、東半部的平地擴展，因此中午過後的天氣變化比較大，已經有些夏季型天氣的感覺，要前往山區活動或是午後才要外出的朋友可能要留意一下。
溫度方面持續偏高，北部、東半部高溫維持在攝氏28-30度，大台北地區有機會超過攝氏30度以上，中南部則持續有攝氏32-34度或以上高溫機會，嘉義以南局部區域甚至會來到攝氏35-36度或以上，外出時要留意做好補水，預防中暑的可能性。
下週二、下週末兩波新的鋒面影響台灣
下週一（15日）仍是要注意午後山區雲層發展降雨的天氣，下週二（16日）鋒面逐漸接近，下午至晚間會來到台灣附近並且通過，除了午後雲層發展降雨外，北部、東半部地區到了晚間仍將持續有短暫陣雨機會，後續環境轉為東北風到偏東風影響，一直到下週三、週四（17-18日）北部、東半部的天氣都比較不穩定，降雨的機會又會比較偏高，下週五（19日）風向轉南風，天氣稍微穩定一些。
但是可能很快到了下週末（20-21日）又會有新的鋒面要影響台灣，春季的天氣系統變化真的很快，預報也會持續有變動性，提醒大家要隨時更新最新的天氣預報資訊。