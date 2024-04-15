網紅「造假撿小學作業」遭封殺！眾困惑：有很嚴重嗎　真相超意外

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擁有千萬粉絲網紅「貓一杯」今年2月時，稱在法國巴黎廁所撿到一位「小學生秦朗」的寒假作業，並且還熱心地幫他帶回國，將整個過程拍成影片上傳，隨即在社群上掀起巨大討論，貓一杯人氣也直線上升，當時有人就懷疑影片有「造假嫌疑」，隨著懷疑聲浪越來越大，貓一杯的工作團隊則聲稱已經連秦朗的家屬聯繫上，讓不少人重新相信這是真實影片。
不過經過中國官方查證之後，發現符合「秦朗」年齡區間的同名小學生出境紀錄沒有符合情形，加上二度造假與秦朗家屬聯繫上對話，貓一杯已經涉嫌網路造謠。事後她才坦承是與同事一起策劃編造這個影片腳本，兩人透過網路購買小學寒假作業本，再用手機拍攝、製作相關影片，散播至多個網路平台，隨即辛苦經營的千萬粉絲社群全部都被封殺ban掉，目前已經看不到「貓一杯」任何社群。
貓一杯下場台灣人困惑：有這麼嚴重嗎？ 真相跌破眼鏡
然而對於貓一杯的下場，讓不少台灣網友在「Dcard」貼文指出「最近看貓一杯直接被中國官方大動作封殺，什麼社群平台都被關了，不就是一個有趣的影片，有這麼嚴重？」貼文引起不少人回應「她的影片其實都好看....直接被封殺超誇張」、「如果這標準就要封殺，那台灣網紅死一片了」、「當時候看影片就覺得是腳本了啊....有必要到全網封殺的程度？」
然而事實上，貓一杯之所以會受到如此嚴厲的懲處，其實是跟中國的規定有關，因為中國為了增加生育率與降低小學生的負擔，早在3年前就設定了許多教育條款，像是「小學一二年級學生不可以佈置回家作業」，但因為貓一杯和其團隊都沒有小孩，對於這方面的教育規定根本不了解，所以才拍出這種影片。
而當影片發出時，有自稱是秦朗的舅舅就爆料，這位秦朗讀的是浙江西場國小，結果讓該校不僅被當地教育局調查，還深受民眾檢舉困擾，每天都有人打電話到學校詢問「貴校是否在小一小二佈置回家作業」，該校無奈表示「我們根本沒有1年8班，也沒有對小一小二學生佈置回家作業」。
除此之外，連中國國內許多也叫西場國小的學校也被影片影響，天天被檢舉跟被關切，而貓一杯在知道事情越演越烈後，卻還是選擇在社群謊稱跟秦朗家屬聯繫上，並沒有第一時間道歉，最後被查證造假之後，才有如此嚴厲的懲處，也讓大批台灣網友終於了解「原來是影響到太多人了....無知真是可怕」、「國內有相關規定的話，要拍影片也要做功課吧」。