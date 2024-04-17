東區「魔法衣櫥」無預警倒閉！老闆員工神隱 逾百人儲值金討不回
東區知名服飾「Magic Closet」（魔法衣櫥）無預警歇業，有消費者在臉書爆料指出，店家12日還在直播賣衣服，13日退租搬走，員工、老闆集體神隱，至少有超過100名顧客的儲值金未使用完畢，金額從1000元到4萬元不等，加入店家群組的消費者也遭踢出。法務局表示，已收到19件申訴魔法衣櫥疑倒閉而未取得商品或儲值金未使用完畢的案件，將通知葉姓負責人到市府說明。
記者鍾怡婷/綜合報導
有消費者爆料指出，「Magic Closet」（魔法衣櫥）惡性倒閉，目前2間門市都沒有營業外，有超過百位的消費者儲值金未使用完畢。根據消費者在FB「爆料公社」發文指出，業者歇業前曾說要裝潢「所以舉辦出清特價活動」，沒想到老闆及員工歇業後集體消失，讓消費者求助無門。
店家將粉專、IG全數關閉，並且將消費者踢出店家群組，其他網友也指控，詐騙受害者預估高達100位，損失金額1,000元到4萬多元，且「受害人還有廠商、還有借貸給負責人高達新台幣百萬以上」。
北市法務局表示，截至昨（16）日下午2時，已收到19件申訴魔法衣櫥疑倒閉而未取得商品或儲值金未使用完畢的案件，業者未依約給付商品，消費者可主張解除契約退款。
法務局消保官將了解儲值款項是否屬禮券性質、有無依規定提供履約保障機制，若有履約保障，且未逾擔保期限，消費者可請求金融機構返還未使用殘值。也提醒消費者若以刷卡向業者購物或儲值，可儘速洽詢發卡銀行有關信用卡爭議款申請事宜，並留意申請期限。
法務局說明，經會同商業處人員傍晚前往魔法衣櫥在台北市東區2家門市及2處辦公室稽查，但4處的大門皆深鎖都無人回應，將通知葉姓負責人到市府說明。