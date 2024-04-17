安卓用戶快檢查手機！「3款聊天App」夾藏惡意程式　駭客看光個資

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資安機構「ESET」近期發布調查結果，他們發現Google Play商店中有3款通訊軟體藏著惡意軟體「XploitSPY」，而這三款APP分別名為「Dink Messenger」、「Sim Info」、「Defcom」。
ESET指出，這些APP下載後能正常使用，完全看不出異狀，但「XploitSPY」卻會讓用戶在不知不覺間，個資通通被惡意人士看光，包含GPS定位數據、聯絡人資料等重要隱私個資，甚至還會任意瀏覽手機內所有檔案，發現如WhatsApp或Telegram的有用的數據還會自動進行盜取。
所幸經ESET調查，上述三款APP主要影響範圍在印度、巴基斯坦，受害人數也不算多，但仍提醒使用者，不要隨意下載看似可疑的APP。
VPN愛用者留意！28款免費APP讓手機淪「犯罪中繼站」
除了上述3款軟體之外，資安公司Human Security日前也發現在Google Play商城中，有多達28款軟體，遭植入惡意軟體「PROXYLIB」，這會讓下載者手機淪為駭客的「犯罪中繼站」，不但個資被盜光，還可能被當作代理伺服器跳板，利用於網路詐騙、盜用他人帳戶等用途，不知不覺就成為「詐騙共犯」。
- 「免費APP」被駭客當跳板！28款名單曝光
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