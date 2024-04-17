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安卓用戶快檢查手機！「3款聊天App」夾藏惡意程式　駭客看光個資

▲使用Android系統的用戶注意了！近期有資安機構發現，在GooglePlay商店上，有3款APP遭植入惡意間諜軟體，讓用戶在毫不知情的狀況下，個資全被盜取光。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲使用Android系統的用戶注意了！近期有資安機構發現，在GooglePlay商店上，有3款APP遭植入惡意間諜軟體，讓用戶在毫不知情的狀況下，個資全被盜取光。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者潘毅／綜合報導

使用Android系統的用戶注意了！近期有資安機構發現，在GooglePlay商店上，有3款APP遭植入惡意間諜軟體，讓用戶在毫不知情的狀況下，個資全被盜取光，而這幾款APP幾乎都是聊天軟體，快檢查手機裡有沒有安裝到吧！

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安卓用戶快看！這3款聊天App偷盜個資

資安機構「ESET」近期發布調查結果，他們發現Google Play商店中有3款通訊軟體藏著惡意軟體「XploitSPY」，而這三款APP分別名為「Dink Messenger」、「Sim Info」、「Defcom」。

ESET指出，這些APP下載後能正常使用，完全看不出異狀，但「XploitSPY」卻會讓用戶在不知不覺間，個資通通被惡意人士看光，包含GPS定位數據、聯絡人資料等重要隱私個資，甚至還會任意瀏覽手機內所有檔案，發現如WhatsApp或Telegram的有用的數據還會自動進行盜取。

所幸經ESET調查，上述三款APP主要影響範圍在印度、巴基斯坦，受害人數也不算多，但仍提醒使用者，不要隨意下載看似可疑的APP。

▲網友分享換回安卓系統手機的使用心得。（示意圖／翻攝pixabay）
▲資安機構「ESET」近期發布調查結果，他們發現Google Play商店中有3款通訊軟體藏著惡意軟體「XploitSPY」。（示意圖／翻攝pixabay）

VPN愛用者留意！28款免費APP讓手機淪「犯罪中繼站」

除了上述3款軟體之外，資安公司Human Security日前也發現在Google Play商城中，有多達28款軟體，遭植入惡意軟體「PROXYLIB」，這會讓下載者手機淪為駭客的「犯罪中繼站」，不但個資被盜光，還可能被當作代理伺服器跳板，利用於網路詐騙、盜用他人帳戶等用途，不知不覺就成為「詐騙共犯」。

▲根據VPN供應業者「NordPass」調查發現，台灣人最愛用「三組密碼」，非常簡單，但也很容易被駭客破解，導致個資全外洩。（示意圖／取自 Unsplash ）
▲VPN愛用者留意！28款免費APP讓手機淪「犯罪中繼站」。（示意圖／取自 Unsplash ）
  • 「免費APP」被駭客當跳板！28款名單曝光
Lite VPN
Anims Keyboard
Blaze Stride
Byte Blade VPN
Android 12 Launcher (by CaptainDroid)
Android 13 Launcher (by CaptainDroid)
Android 14 Launcher (by CaptainDroid)
CaptainDroid Feeds
Free Old Classic Movies (by CaptainDroid)
Phone Comparison (by CaptainDroid)
Fast Fly VPN
Fast Fox VPN
Fast Line VPN
Funny Char Ging Animation
Limo Edges
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Phone App Launcher
Quick Flow VPN
Sample VPN
Secure Thunder
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Swift Shield VPN
Turbo Track VPN
Turbo Tunnel VPN
Yellow Flash VPN
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Run VPN
 

28款APP慘遭駭客利用！用戶手機淪「犯罪中繼站」　專家急籲快刪

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