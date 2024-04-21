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微軟宣布「2款常見Office」明年10月淘汰　2替代方案曝光

▲微軟日前宣布，旗下辦公室套裝軟體 Office 2016 與 Office 2019 將在明年10月14日停止支援，有兩種替代方案可以使用。（圖／美聯社／達志影像）
▲微軟日前宣布，旗下辦公室套裝軟體 Office 2016 與 Office 2019 將在明年10月14日停止支援，有兩種替代方案可以使用。（圖／美聯社／達志影像）

記者周淑萍/綜合報導

微軟日前宣布，旗下辦公室套裝軟體 Office 2016 與 Office 2019 將在明年(2025年)10月14日停止支援，屆時將不再提供安全性修復、錯誤修復或技術支援。如果擔心2025 年後日常工作受到影響，其實有兩種替代方案，包含「Microsoft 365 網頁版」，以及「Google 生產力工具」，可以免費使用。

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微軟確定會在2025年10月中結束Office 2016、Office 2019 兩套軟體的服務，之後就不會有版本更新進行修復，對於用戶的安全性可能會有些疑慮。但事實上微軟已經逐步淘汰這兩個版本的支援，包括終止Mac版本的支援並切斷與Microsoft 365及Office 365 的連線功能。

▲微軟提供的「Microsoft 365 網頁版」開放用戶免費使用Word、PPT、Excel 等辦公室文書作業軟體都可線上使用。（圖／翻攝官網）
▲微軟提供的「Microsoft 365 網頁版」開放用戶免費使用Word、PPT、Excel 等辦公室文書作業軟體。（圖／翻攝官網）
此外，微軟針對企業用戶推出買斷式的「Office LTSC 2024」，讓無法經常聯網的金融、軍事、政府等單位使用。而一般用戶來說，還是以訂閱制為主，藉此保持最新的功能和最高的安全保護。

至於Office 2016、Office 2019 被淘汰後，有兩個替代方案可使用，第一項是可以使用微軟提供的「Microsoft 365 網頁版」，開放用戶免費使用Word、PPT、Excel 等辦公室文書作業軟體都可線上使用，但檔案只能以網頁瀏覽器開啟無法離線使用。

▲「Google 生產力工具」Google 旗下的 Google 文件、Google 簡報和 Google 試算表等服務，支持常見的Office格式，並提供跨平台的雲端存取和協作功能，也是相當方便。（圖／翻攝官網）
▲「Google 生產力工具」提供文件、簡報和試算表等服務，支持常見的Office格式，並提供跨平台的雲端存取和協作功能。（圖／翻攝官網）
第二項替代方案為「Google 生產力工具」Google 旗下的 Google 文件、Google 簡報和 Google 試算表等服務，支持常見的Office格式，並提供跨平台的雲端存取和協作功能，也是相當方便。

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