特企／年霸榜永續模範生！日月光「4支箭」加速永續共好未來

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更驚豔的是，日月光是全球「半導體及半導體設備產業」及台灣所有產業別中，第一家連續8年獲得最高分的企業，也同時是台灣第一家連續8年榮獲碳揭露組織CDP「氣候變遷」領導等級的公司，堪稱永續圈的台灣之光。
能獲亮眼成績的肯定，也絕非偶然。源於「低碳使命、循環再生、社會共融與價值共創」的四大永續策略，展現日月光的使命及決心，除了擁有全台灣唯4的「燈塔工廠」，更打造出全球第一座鑽石級低碳封測廠房。
「燈塔工廠」被譽為世界上最先進的工廠，目的是讓全球想要做到工業4.0、智慧製造、數位轉型的企業，能有像燈塔般的成功案例，讓更多企業可以借鏡及學習。日月光高雄廠不只成為全球首座5G mmWave智慧工廠，並獲選為世界經濟論壇全球燈塔工廠，展現企業的前瞻與魄力。
事實上，從2012年開始，日月光從節能與能源轉型雙管齊下，布局智慧廠房、智慧電網等多項專案，發展綠色工廠為目標，持續優化綠色產品管理系統、進行廢水管控、導入循環經濟的營運模式，擁有至少28張低碳綠建築認證、12棟綠色工廠、36 座智慧工廠。
擁有多項全球第一的指標、在眾多企業脫穎而出，是日月光成為永續企業的堅持。董事長張虔生認為，面對未來數位科技型態、淨零減碳挑戰、人才新型態與日益嚴苛的永續議題，「作為負責任的企業公民，我們責無旁貸，必須發揮正面的影響力」。
目標打造淨零生態系 日月光以大帶小、實踐永續製造
日月光也從自身做起，要發揮串連的影響力。面對全球2050淨零排放的目標，日月光透過「科學基礎減量目標倡議組織（SBTi）」認可，逐步實踐減碳承諾，而這樣的影響力，也延伸至價值鏈，一起共同低碳轉型。
包括在各廠區舉辦多元面向議題的永續論壇及教育訓練、說明會，加深永續意識及思維，透過五大面向，以「碳權投資」、「再生能源」、「低碳運輸」、「低碳產品」及「供應鏈議合」展開的行動方案，驅動價值鏈履行低碳轉型，也與客戶合作採購再生能源，攜手價值鏈為全球帶來正向影響力。
2017年起，日月光首創「供應商永續獎」，表揚供應商在永續經營上的優異表現，2020年進一步與三大旗下子公司，日月光半導體、矽品、環電共同合作，聚焦「低碳使命」與「循環再生」主題，希望激發創新的合作模式，加深供應商夥伴的鏈結。
日月光發揮以大帶小的精神，鼓勵供應商及合作夥伴，持續朝向永續經營，擴大循環經濟及減碳能力，打造貨真價實的永續供應鏈，最終目標是發展綠色供應鏈，打造一氣呵成的永續製造。