台北最賺公車是是它！去年收入3.56億 號稱「公車界的霸主」
台北市公車網成熟，即使捷運到不了的地方，轉乘公車也相當方便。有網友在 PTT整理「2023年度雙北市公車營收TOP 50」，台北市聯營公共汽車載客總人次為3.9億，創下2021年後以來新高，去年營收則為9.2兆元，也是自2018年以來第2高，僅次於2019年的9.27兆元。其中最賺錢路線，即被網友封為可以跟電車媲美的307，去年營收高達3.56億元。
記者何哲欣／台北報導
根據台北市公運處統計，雙北前5名的路線為307、262、265、299及652，分別賺進3.56億、2.19億、2.17億、1.8億及1.65億；而幹線部分前5名為承德幹線、基隆路幹線、重慶幹線、內湖幹線及羅斯福路，總收入則是1.58億、1.41億、1.17億、1.14億、1.12億。
307由臺北客運與首都客運經營，起點為松山區莊敬里，終點為台北客運板橋前站，單程48公里，來回96公里、124站，尖峰時刻幾乎是一次來兩輛，甚至有網友說，曾看過307一次來四輛，被稱為公車界的霸主。
307蟬聯最賺公車，網友也不意外。有網友說，「307跌下來才是新聞」、「307這次也有可能靠環狀線斷掉而大漲」、「307尖峰時間，一輛車大概可以滿4次，不賺錢才怪」。