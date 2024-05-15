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統一獅開除黃勇傳！未歸隊違反內規　經紀公司證實「有財務問題」

▲今年20歲的統一獅內野手黃勇傳，遭球團宣布以「嚴重違反內規」為由開除。球團及經紀公司均發表聲明，證實黃確實有發生財務問題。（圖／NOWnews社群中心製）
▲今年20歲的統一獅內野手黃勇傳，遭球團宣布以「嚴重違反內規」為由開除。球團及經紀公司均發表聲明，證實黃確實有發生財務問題。（圖／NOWnews社群中心製）

記者吳政紘/綜合報導

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊球員黃勇傳，今（15）日傳出遭到母隊統一獅以「嚴重違反公司內部紀律」為由開除，但球隊仍給予其離隊同意書。今年20歲的黃勇傳，是統一獅隊內野手，今年球季在一軍出賽7場，打擊率3成81。根據統一獅發布的聲明，證實黃勇傳曾向球隊表示「個人財務上有困難」，甚至向球隊申請執行分期付款簽約金，但5月3日向球隊請假處理要「個人財務借貸事宜」，隨後都沒有歸隊，因此依照球隊內規開除處分。

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目前《NOWnews今日新聞》尚未取得黃勇傳本人回應。不過黃的經紀公司躍樂運動行銷股份有限公司稍早也發表聲明強調，黃勇傳確實因個人債務處理不當，從去年起得知黃勇傳有財務狀況，竭力協助其處理債務問題，並與統一獅球團協力關心與提醒他財務的規劃與安排，遺憾未能如預期解決其個人財務問題，近期更因個人因素，影響球隊比賽出席以及訓練狀況，經紀公司「尊重球團的決議」


統一獅隊官方聲明全文如下：

球員黃勇傳，去年底向球隊表示個人財務上有困難，向球隊申請執行其分期付款簽約金的申領，在此之後球隊與其經紀公司躍樂運動經紀公司也一直提醒與關心黃勇傳，在個人財務管理上必須更加審慎，避免影響個人職棒生涯發展，要他務必專注在球場上的訓練與賽事。

然而今年5月3日起，黃勇傳向球隊表示，因須處理個人財務借貸事宜須請假離開球隊幾日，球隊同意他請假到5月11日為止，這期間球隊也一直與黃勇傳聯繫，並提醒他須於5月12日歸隊報到，但5月12日及5月13日球員集合點名時，黃勇傳並未現身，所以球隊在5月13日下達最後通牒，若未於5月14日球隊練習日報到，就會依公司內部管理規章予以開除。

至昨日5月14日球隊練球日，黃勇傳依然仍未向球隊報到，已嚴重違反公司內部紀律，依規定即日起予以開除，但球隊仍給予其離隊同意書。


躍樂運動行銷股份有限公司聲明全文：
本公司旗下選手黃勇傳，因個人債務處理不當，躍樂運動行銷股份有限公司(以下簡稱我司)從去年起得知黃勇傳有財務狀況，竭力協助勇傳處理債務問題，並與統一7-11獅球團協力關心與提醒他財務的規劃與安排，遺憾未能如預期解決其個人財務問題，近期更因個人因素，影響球隊比賽出席以及訓練狀況，最終統一7-11獅球團提出正式解約的決議，我司尊重球團的決議。


在此，我司向所屬球團、熱愛中華職棒的球迷及球界各方人士表達歉意，佔用各位時間與社會資源。後續，我司仍盡義務協助黃勇傳選手溝通協調個人財務狀況，望能儘速落幕。感謝各界關心！

黃勇傳小檔案：

綽號：企鵝

出生日期：2004年03月12日（20歲）

身高體重：172公分、83公斤

投打習慣：右投左打

守備位置：內野手

出生地點：中華民國臺灣省彰化縣

所屬族裔：布農族

最高學歷：桃園市立平鎮高級中等學校

職棒選秀：2022年中華職棒季中選秀會統一7-ELEVEn獅隊第一指名

簽約金額：500萬元新台幣（另有100萬元激勵獎金）

職棒月薪：5萬元新台幣（2023年）

經歷：

彰化縣東山國小少棒隊

桃園市新明國中青少棒隊

桃園市平鎮高中青棒隊

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊（2022年08月31日～2024年05月15日）

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