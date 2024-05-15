黃勇傳簽約金500萬卻快速花光還負債累累 統一獅未來之星殞落！
中華職棒統一7-ELEVEn獅內野手黃勇傳，今（15）日驚傳遭統一獅以「嚴重違反公司內部紀律」為由開除，而目前證實，跟黃勇傳債務處理不當，有很大的關係。
記者廖聿偉/綜合報導
年僅20歲的黃勇傳自毀前程，許多棒壇人士都直呼可惜。黃勇傳原本被視為是大物等級的內野手，且曾是U18世界青棒賽國手，且本季在人才濟濟的統一內野仍佔有一席之地，出賽7場，打擊率高達3成81，可惜尚未綻放光芒，就離開職棒。
黃勇傳資歷完整卻自毀前程
黃勇傳畢業於棒球名校平鎮高中，甚至被評為有機會旅外，最後加入中職選秀，在2022年的選秀會上，被統一獅以首輪簽選中，總順位第5，簽約金高達500萬，是被受期待的內野手。
2022年的選秀會狀元也是平鎮高中的內野手曾子祐，第二順位是味全龍的林凱威，第三順位富邦黃保羅，第四順位是樂天捕手宋嘉翔。而兄弟即戰力鄭浩均、徐基麟等人，當年選秀順位都低於黃勇傳。
黃勇傳簽約金達500萬
黃勇傳踏上職棒舞台後，沒有遇到太多撞牆期，去年季後挑戰賽就被統一放入28人名單，並在季後賽G2、G3擔任先發二壘手，當時以19歲又231天的年紀，成為史上最年輕的先發野手。
未料黃勇傳的財務狀況一直有問題，短短數年間就燒光簽約金的五百萬，還負債累累，如今被迫離開職棒舞台，相當可惜。