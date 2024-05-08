韓國瑜出戰2028？沈富雄斷言驚人結局：若非「這人」一定輸

巷仔內／抗中保台、毀憲亂政都沒用　柯建銘失言凸顯民進黨無力感

▲民進黨在本屆國會未過半，讓黨團總召柯建銘備感壓力。（圖／資料照片）
▲民進黨在本屆國會未過半，讓黨團總召柯建銘備感壓力。（圖／資料照片）

記者何哲欣／台北報導

立法院司法法制委員會日前再審國會改革相關法案，民進黨立院黨團總召柯建銘脫口稱「老天有眼、發生（花蓮）大地震」，讓國民黨無法強推國會改革相關法案，結果反而引發爭議。柯建銘的失言，其實正是凸顯從立法院開議3個月來，民進黨對於藍白聯手掌握過半席次的無力感，民進黨再努力道德喊話，批國民黨團修法毀憲亂政，點名國民黨團總召傅崐萁率團訪中，是對中國卑躬屈膝，也還是無濟於事。

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第十一屆立法院是首次國會有三黨不過半，不過民進黨並非首度朝小野大。但相較於前總統陳水扁執政時期的國會，這次的朝小野大仍有明顯不同。其中最大的差別就是，過去有立法院長王金平當公道伯，王柯兩人穿梭協調，讓朝野仍能彼此溝通，議事運作不至於停擺。

王金平是最資深立委，也有能力擺平院內的不同聲音。但現在的院長是韓國瑜，即使藍營會尊重韓國瑜意見，但民進黨內對韓國瑜坐上院長寶座，仍不見得服氣。要靠韓國瑜出面協調，效果絕對不會像過去王金平一樣，一言九鼎。

但另一方面，這次朝小野大的不同，就是國民黨歷經8年在野，也漸漸懂得學習民進黨，怎麼當在野黨對付執政黨，反而是民進黨經歷過8年在立法院完全執政，如今又在國會落居下風，似乎也拉不下臉找藍白兩執政黨溝通，甚至可說，見到兩黨總召傅崐萁與黃國昌，柯建銘總是帶頭吵架。這樣的朝野，怎麼可能和諧？

過去柯建銘在背後穿梭，總有能力拉攏少數國民黨本土派立委，與國民黨執政當局唱反調，前總統馬英九提名的監委名單，藍綠甚至可以聯手刷掉11人，讓馬英九顏面盡失。但現在朝野壁壘分明，柯建銘很難再各個突破。於是柯建銘在開議以來這三個月，對在野陣營最常見的批評，除了「毀憲亂政」，就還是抹紅。

抹紅這招，在大選期間民進黨就試過了，如果有效，國民黨就不可能變最大在野黨，韓國瑜更不可能當上立法院長。人民對「抗中保台」這招已麻痺，準總統賴清德都支持兩岸要多交流，總不能只有綠營能交流，藍營交流就是賣台。至於「毀憲亂政」，那也是大法官說了算，而現在的大法官，全是由民進黨提名，真要聲請釋憲，結果不見得對國民黨有利，柯建銘又何必搶著做大法官的工作？

賴清德剩2個禮拜就要上任，國會先開議了三個月，朝野三黨磨合的情況看起來是相當不理想。但若看已經完成三讀的法案，也累計了5案，包括《行人交通安全設施條例》、《電子簽章法》修正案、《遠洋漁業條例》修正案，以及昨天三讀的《國籍法》修正案、《工廠管理輔導法》修正案，全都是行政院送到立院審議的重要法案。換句話說，無涉意識形態的法案，在野黨並未杯葛。

賴清德身為雙少數總統，得票率僅4成、也未掌握國會過半，執政初期本來就該放下身段、放下意識形態。民主政治就是數拳頭，國會的現實就是民進黨只有51席，只靠不斷激化對立、與在野為敵，不可能幫民進黨再爭取到過半的票數。再繼續這樣與在野黨針鋒相對，賴清德上任後，恐怕會一事無成。

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