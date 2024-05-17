今高溫飆34℃！下週二梅雨鋒面全台變天　降雨分佈、氣溫一圖看懂

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而週末至下週天氣部分，吳德榮提到：「週六（18）日、週日（19）日高壓迴流，白天持續晴熱，東半部及午後山區偶有局部陣雨的機率，下週一（20日）白天仍偏熱，水氣略增，午後局部陣雨或雷雨機率提高，範圍擴大至部分平地。」
吳德榮表示，下週二至週四（21至23日）西南風攜帶水氣、配合梅雨季第3波滯留鋒南北徘徊，各地轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，因大氣不穩定，易有「中小尺度對流系統」發展，伴隨小範圍「劇烈天氣」，應續觀察逐日的變化及模式的調整。
第3波梅雨滯留鋒要來了！下週全台變天帶雨勢
氣象署預報員朱美霖表示，週六至下週一全台都是溫暖環境，西半部白天高溫可達攝氏28至30度，東半部攝氏25度，南台灣則有攝氏32度以上的水準，各地清晨低溫則大多落在攝氏23度，感受溫暖。
朱美霖說明，週末水氣較多，東半部及大台北有「局部陣雨」，西半部山區有「午後雷陣雨」，下週一雨區擴大，除了東半部雨勢增強外，西半部也由南往北水氣逐漸增多，降雨轉為「陣雨伴隨雷雨」的天候。
而到了下週二、下週三梅雨鋒面位於台灣北部海面，配合「西南風增強」，環境更加不穩定，預估全台各地皆有「局部短暫陣雨或雷雨」的機率，下週四至下週六，鋒面移動到華南至台灣附近，各地降雨機率還是逐漸提高，並伴隨有雷雨、強陣風等「劇烈天氣」發生的機率，下週天氣很不穩定，外出要特別留意天氣預報、攜帶雨具。