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今高溫飆34℃！下週二梅雨鋒面全台變天　降雨分佈、氣溫一圖看懂

▲今（17）日白天晴朗穩定偏熱，高溫上看34度，下週二起第3波梅雨滯留鋒徘徊，各地有雷雨發生機率。（圖／記者陳明中攝）
▲今（17）日白天晴朗穩定偏熱，高溫上看34度，下週二起第3波梅雨滯留鋒徘徊，各地有雷雨發生機率。（圖／記者陳明中攝）

記者張嘉哲/綜合報導

今（17）日高溫上看34度！氣象專家吳德榮表示，今天台灣上空有鬆散雲層，清晨最低溫出現在桃園大溪17.6度，不過白天晴朗穩定偏熱，高溫上看34度，下週二起第3波梅雨滯留鋒徘徊，各地有雷雨發生機率，伴隨小範圍「劇烈天氣」，民眾應持續觀察天氣變化。

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吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」指出，今（17）日各地晴朗穩定，午後山區偶有零星少量降雨的機率，白天偏熱、早晚涼，日夜溫差比較大，各地氣溫包括北部18至31度，中部20至33度，南部22至34度，東部17至31度。

▲天氣配圖、氣象配圖、高溫、夏天、太陽、晴天、馬路、街景。（圖／記者陳明中攝）
▲今（17）日仍然是好天氣，南部地區高溫飆到34度，週末將開始逐漸變天，下週梅雨鋒面來襲。（圖／記者陳明中攝）
而週末至下週天氣部分，吳德榮提到：「週六（18）日、週日（19）日高壓迴流，白天持續晴熱，東半部及午後山區偶有局部陣雨的機率，下週一（20日）白天仍偏熱，水氣略增，午後局部陣雨或雷雨機率提高，範圍擴大至部分平地。」

吳德榮表示，下週二至週四（21至23日）西南風攜帶水氣、配合梅雨季第3波滯留鋒南北徘徊，各地轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，因大氣不穩定，易有「中小尺度對流系統」發展，伴隨小範圍「劇烈天氣」，應續觀察逐日的變化及模式的調整。

第3波梅雨滯留鋒要來了！下週全台變天帶雨勢

氣象署預報員朱美霖表示，週六至下週一全台都是溫暖環境，西半部白天高溫可達攝氏28至30度，東半部攝氏25度，南台灣則有攝氏32度以上的水準，各地清晨低溫則大多落在攝氏23度，感受溫暖。

▲今（17）日仍是好天氣的型態，到了週末水氣稍微增多，下週受到梅雨鋒面影響，全台將變天。（圖/中央氣象署提供）
▲今（17）日仍是好天氣的型態，到了週末水氣稍微增多，下週受到梅雨鋒面影響，全台將變天。（圖/中央氣象署提供）
朱美霖說明，週末水氣較多，東半部及大台北有「局部陣雨」，西半部山區有「午後雷陣雨」，下週一雨區擴大，除了東半部雨勢增強外，西半部也由南往北水氣逐漸增多，降雨轉為「陣雨伴隨雷雨」的天候。

而到了下週二、下週三梅雨鋒面位於台灣北部海面，配合「西南風增強」，環境更加不穩定，預估全台各地皆有「局部短暫陣雨或雷雨」的機率，下週四至下週六，鋒面移動到華南至台灣附近，各地降雨機率還是逐漸提高，並伴隨有雷雨、強陣風等「劇烈天氣」發生的機率，下週天氣很不穩定，外出要特別留意天氣預報、攜帶雨具。

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