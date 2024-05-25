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10萬人包圍立法院「審查仍繼續」！作家精準分析　藍白綠算計曝光

▲立法院24日續審國會改革法案，然而場外有數個民間團體在立法院聚集抗議，號稱現場有10萬人到場。（圖／記者陳明中攝）
▲立法院24日續審國會改革法案，然而場外有數個民間團體在立法院聚集抗議，號稱現場有10萬人到場。（圖／記者陳明中攝）

記者張嘉哲/綜合報導

立法院24日續審國會改革法案，然而場外有數個民間團體在立法院外發起「國會濫權、民主倒退」等口號，現場號稱10萬名群眾聚集，高喊「改革法案退回重審」，不過令外界感到意外的是，這10萬名群眾除了喊出「退回重審」口號外，也一再強調「別衝進立法院」，而藍白則也不管立法院外人民的心聲，繼續審查法案。對此，作家「飄浪島嶼」就精準分析藍白綠背後的動機以及目的。

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作家「飄浪島嶼」表示，十年前，317三十秒服貿審查通過，318晚上就攻佔立院，如今「後318行動」號稱有10萬民眾包圍立院，但是立院藍白政黨依舊進行二讀，甚至無視院外群情激憤，宣布持續審查到深夜。

▲賴清德總統在臉書貼文，呼籲國會應該重視公民理性聲音，盡速恢復正常運作，讓國家能夠繼續向前進。並附上一張立法院外抗議民眾擠爆周邊道路的照片。（圖：取自賴清德臉書）
▲立法院24日晚間聚集10萬名群眾，被稱是「太陽花運動」再現。（圖：取自賴清德臉書）
飄浪島嶼表示，十年後的「後318活動」聚集數萬群眾，宣告再現318，卻是自行先拔虎牙，場中四處宣告不要衝立院，喊衝喊佔就是藍白奸細，所以自許成為大型群眾集會，八方辛勤來援，時間到就散會。對於民進黨，反對國會擴權，打得萬般心虛，因為許多法案，都是過去曾經提案，罰則比現今還嚴苛，現今只能在沒有討論、強勢立法作文章，很不幸又被批評雙標，過去八年就是國會多數強勢立法。

「國會改革法案」背後盤算分析！藍白綠目的大不相同

飄浪島嶼分析，改革不好打，改成打抗中，召喚厭藍仇白民眾，齊聚立院抗爭，卻不希望衝進立院阻斷審查，綠營因為深知民調多數希望改革，一旦現場民眾衝立院，引發社會反彈情緒，反而弄巧成拙失選票，更糟攻佔後續，也是執政政府要來收拾善後，萬一動用警力，更是親痛仇快。於是不衝不佔，號召各地北上救國，結果變成拼人數累積人氣，為了就是影響民意，像318形成大勢，效益移轉到未來選舉。

所以人再多，藍白審查依舊，罵再凶，力拼完成三讀，數萬群眾的功用，就是場外不斷坐著憤怒，怒火化為選票，以社運累積選舉本，讓下次選舉翻盤，成為國會多數，再來審度要不要再修法！」

▲抗議民眾再度集結立法院周遭，抗議藍白沒收民主程序強，行通過國會改革法案。（圖／NOWnews攝影中心）
▲抗議民眾24日再度集結立法院周遭，抗議藍白沒收民主程序，強行通過國會改革法案。（圖／NOWnews攝影中心）
至於藍白，飄浪島嶼表示，也是算計選票，速審求表現，現今引發院外抗爭，更是期待攻佔立院，因為才能指控暴力政黨，堆高賭爛同情票，累積選舉本，其實事緩則圓，充分討論，多數議決，回歸民主程序，協調解決爭議！但是藍白綠各有算計，綠營累積群眾，畏懼攻佔，藍白刺激群眾，期待衝撞，都是盤算如何將街頭抗爭轉成最大選票數。

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