10萬人包圍立法院「審查仍繼續」！作家精準分析　藍白綠算計曝光

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飄浪島嶼表示，十年後的「後318活動」聚集數萬群眾，宣告再現318，卻是自行先拔虎牙，場中四處宣告不要衝立院，喊衝喊佔就是藍白奸細，所以自許成為大型群眾集會，八方辛勤來援，時間到就散會。對於民進黨，反對國會擴權，打得萬般心虛，因為許多法案，都是過去曾經提案，罰則比現今還嚴苛，現今只能在沒有討論、強勢立法作文章，很不幸又被批評雙標，過去八年就是國會多數強勢立法。
「國會改革法案」背後盤算分析！藍白綠目的大不相同
飄浪島嶼分析，改革不好打，改成打抗中，召喚厭藍仇白民眾，齊聚立院抗爭，卻不希望衝進立院阻斷審查，綠營因為深知民調多數希望改革，一旦現場民眾衝立院，引發社會反彈情緒，反而弄巧成拙失選票，更糟攻佔後續，也是執政政府要來收拾善後，萬一動用警力，更是親痛仇快。於是不衝不佔，號召各地北上救國，結果變成拼人數累積人氣，為了就是影響民意，像318形成大勢，效益移轉到未來選舉。
「所以人再多，藍白審查依舊，罵再凶，力拼完成三讀，數萬群眾的功用，就是場外不斷坐著憤怒，怒火化為選票，以社運累積選舉本，讓下次選舉翻盤，成為國會多數，再來審度要不要再修法！」
至於藍白，飄浪島嶼表示，也是算計選票，速審求表現，現今引發院外抗爭，更是期待攻佔立院，因為才能指控暴力政黨，堆高賭爛同情票，累積選舉本，其實事緩則圓，充分討論，多數議決，回歸民主程序，協調解決爭議！但是藍白綠各有算計，綠營累積群眾，畏懼攻佔，藍白刺激群眾，期待衝撞，都是盤算如何將街頭抗爭轉成最大選票數。