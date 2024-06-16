東京迪士尼不再是夢之國？玩一趟花錢又心累　挨批變「修羅之國」

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不過隨著「迪士尼鐵粉」的聲音越來越大，也有不少人提到，現在想暢遊迪士尼，難度確實高出過往許多，迪士尼樂園甚至逐漸變成只能讓鐵粉享受的模樣。對於一段時間未前往迪士尼樂園遊玩的人來說，現在的迪士尼樂園已經不是昔日那種能隨意與家人一起享受的場所了。
東京迪士尼玩一趟花費媲美出國 遊客被迫選擇「花錢省時間」或「乖乖排隊」
一名30多歲、擁有2名孩子、每年會去1至2次迪士尼的A女士表示，過去迪士尼樂園的入場門票為5000到6000日圓，加上餐飲和購物費用，一個人一天花費只需1萬日元出頭。但現在迪士尼樂園採取浮動票價制度，一張門票可能落在7900至10900日圓左右，另外某些特定區域、快速通關等可能還得加價付費。
像是迪士尼尊享卡（DPA）可以縮短等待時間，但每個遊樂設施得花費1500至2500日圓。對於一家四口來說，搭乘一個遊樂設施就需花上1萬日圓，被迫選擇是要「耐心等待數小時」還是「支付金錢來節省時間」。
不過就算做好準備「花錢省時間」，DPA幾乎是開賣就秒殺，連平日也不例外，更演變成想要盡情玩就得花大錢，但即便花了錢也無法保證能玩得盡興。不僅花費變多，日本迪士尼樂園也沒有要恢復年票優惠，讓不少民眾質疑迪士尼的經營態度，根本只為了錢而已。
A女士表示，這類遊樂設施的目標群體本應是兒童，但全家人想要盡情享受卻需要花費媲美海外旅行的費用，而且充滿讓兒童難以理解的系統，現在已經變成了僅供成人享受的場所，很令人失望。
鐵粉搶入場一般遊客望塵莫及 東京迪士尼成「修羅之國」
報導表示，迪士尼樂園變成鐵粉們的戰場，孩童甚至是一般成人旅客根本無法踏入這個領域。由於搶著入場的人變多，「迪士尼鐵粉」甚至會為了看表演，從前一天就開始排隊，甚至為了入園而入住迪士尼飯店，但不是在飯店睡覺而是排隊。
不僅是遊樂設施、表演成為戰場，就連購買商品都變得十分困難。新發售或是熱門商品往往開賣後秒燒，補貨時間又不一定，想要買到心儀商品，就必須在開賣首日拚盡全力。
A女士直言，儘管有人認為去迪士尼樂園是享受氛圍，但是門票太貴了，「迪士尼樂園現在的系統和價格讓人還沒去就已經疲憊。」
不少網友也表示，「迪士尼已經從夢之國度變成修羅之國了」、「很像是以前很親民的拉麵店，現在變成規定一堆的二郎系拉麵」、「現在的東京迪士尼，看起來就像有著共產圈風貌的資本主義帝國」。報導最後也感嘆，迪士尼是否已經不再是夢想之地，而成為看清現實的地方呢。