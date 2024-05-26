談生成式AI導入教學　葉丙成：家長、社會先取得共識才能加速推動

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這是過去10年運用數位科技教學經驗，葉丙成說，台灣的老師壓力很大，因為家長會一直檢視老師，甚至投訴老師，讓老師對運用新的教學方式所保留及擔心，AI的出現也是一樣，將生成式AI運用在教學上，老師也會擔心，例如用ChatGPT讓學生練習寫文章或做一些事情，家長、台灣社會是不是準備好了？家長、社會可能也會擔心手寫能力會退化，這事情台灣社會有共識嗎？若沒有共識，當要做這件事的時候，老師就會擔心被檢視、被質疑。
葉丙成，當新科技進到這個社會時侯，雖然我們也覺得這很重要，世界各國很多都在運用，但更重要是整個社會共識有沒有形成，而且這共識的形成不是個半年一年的事，可能是3年或5年的事，可是總要有人開始做，非常感謝中華適性教育發展協會率先對家長論壇 ，讓家長開始知道有「生成式AI」這東西。
他還提到，自己在過去3年在新創業界看到，生成式AI真的取代很多人的工作，這對孩子未來是真的有直接影響，但有沒有辦法達成社會共識，讓孩子善用這些工具做出更好的東西，還是要保持過去靠人力做出很好的東西，這兩種思維是現在大家必須開始對話形成共識，一旦形成共識之後，不管是政府或民間在推動這事的力道、速度就快很多。若無法取得共識，在推動這個過程當中，其實就會有很多人的質疑，然後就沒辦法全力的前進。