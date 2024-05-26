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談生成式AI導入教學　葉丙成：家長、社會先取得共識才能加速推動

▲對於生成式AI在教育的運用，教育部次長葉丙成今（26）日出席一場論壇表示，家長、學校及社會要先取得共識，才有辦法加速推動。（圖／資料照，鴻海教育基金會提供）
▲對於生成式AI在教育的運用，教育部次長葉丙成今（26）日出席一場論壇表示，家長、學校及社會要先取得共識，才有辦法加速推動。（圖／資料照，鴻海教育基金會提供）

記者顏真真／台北報導

人工智慧（AI）狂潮來襲，生成式AI勢必也會對教學帶來影響。教育部次長葉丙成今（26）日出席一場論壇就指出，過去3年在新創業界看到生成式AI真的取代很多人的工作，這對孩子未來真的有直接影響，但在教學場域如何使用，光是學校老師教導學生用ChatGPT練習寫文章，可能就會被家長、社會質疑手寫技能可能退化，台灣社會願意接受這樣的改變嗎？他認為，家長、學校及社會必須先達成共識，才有辦法加速推動，而且不是半年或一年就可達成，可能要3年或5年。

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中華適性教育發展協會今日舉辦「適性教育論壇－生成式AI對教與學的影響」，葉丙成受邀致詞。他表示，2014年台灣就開始推動「翻轉教室」概念，鼓勵老師運用數位科技教學，但當時卡在一個狀況，台灣很多老師不太敢嘗試，因為壓力很大，害怕數位教學無法保證學生在班上的成績或學校排名不會下降，直到疫情爆發後，孩子都在家線上學習，全部老師才被迫進行數位科技教學。

這是過去10年運用數位科技教學經驗，葉丙成說，台灣的老師壓力很大，因為家長會一直檢視老師，甚至投訴老師，讓老師對運用新的教學方式所保留及擔心，AI的出現也是一樣，將生成式AI運用在教學上，老師也會擔心，例如用ChatGPT讓學生練習寫文章或做一些事情，家長、台灣社會是不是準備好了？家長、社會可能也會擔心手寫能力會退化，這事情台灣社會有共識嗎？若沒有共識，當要做這件事的時候，老師就會擔心被檢視、被質疑。

葉丙成，當新科技進到這個社會時侯，雖然我們也覺得這很重要，世界各國很多都在運用，但更重要是整個社會共識有沒有形成，而且這共識的形成不是個半年一年的事，可能是3年或5年的事，可是總要有人開始做，非常感謝中華適性教育發展協會率先對家長論壇 ，讓家長開始知道有「生成式AI」這東西。

他還提到，自己在過去3年在新創業界看到，生成式AI真的取代很多人的工作，這對孩子未來是真的有直接影響，但有沒有辦法達成社會共識，讓孩子善用這些工具做出更好的東西，還是要保持過去靠人力做出很好的東西，這兩種思維是現在大家必須開始對話形成共識，一旦形成共識之後，不管是政府或民間在推動這事的力道、速度就快很多。若無法取得共識，在推動這個過程當中，其實就會有很多人的質疑，然後就沒辦法全力的前進。

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