施工平台車遺留軌道上害區間車撞上 運安會點出台鐵8改善建議
去（2023）年5月9日清晨5時11分，台鐵3121次區間車行駛至水上鄉南靖時，撞上施工人員不慎遺留在台鐵東正線299公里762公尺處的平台車，造成列車主排障器、輔助排障器等設備損壞；國家運輸安全調查委員會近日公布調查報告，查出多項風險，要求鐵道局落實廠商的工區管理檢查，台鐵公司強化行車人員的訓練等。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，當時施工人員0時在299公里762公尺處施作鐵桿基礎封頂作業，3時40分施工結束後，卻將運施作工具及材料的用黃色手推平台車遺留在軌道上，導致台鐵3121次區間車於5時11分撞上平台車，列車主排障器、輔助排障器等設備損壞。
針對此事，時任交部部長王國材當時要求嚴辦，而運安會也立即立案調查，提出11項調查發現、8項改善建議，認為此案肇因為現場工程師、負責人及監看員未落實完工檢查，未確認機具撤離情形後再離開工區，以致平台車遺留在東線軌道上，造成台鐵恢復營運後，列車撞上。
此外，調查報告也揭露10項風險，包括現場負責人變更管理機制未完善，無法讓被臨時指派人員了解現場工作及檢查重要性、廠商完工後檢查程序未參照鐵道局作業標準、台鐵行車人員在職訓練未發揮效用，司機員未能依規定即時停車及通報，仍以不安全觀念駕駛列車等。
運安會表示，鐵道局針對鐵路沿線施工安全管理，應改善強化安全教育訓練、建立現場負責人變更管理機制，及建立出入工區人員及機具材料檢核機制，並納入完工後申請路線解除封鎖之確認項目等。