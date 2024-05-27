靠AI「仿造拜登聲音」致電選民 美政治名嘴介選挨罰1.9億元
AI技術日益成熟，專家們提醒美國總統大選如今正面臨受到利用人工智慧技術造假，進而操弄選情的威脅，今年1月總統初選期間就傳出美國總統拜登聲音遭AI工具仿造。政治名嘴兼民調公司擁有者克萊默（Steve Kramer）近日向美媒坦言自己就是這起AI介選事件的幕後黑手，並稱他已在新罕布夏州被起訴，且被聯邦通信委員會（FCC）罰款600萬美元，相當於新台幣1.93億元。
國際中心楊智傑／綜合報導
美國新罕布夏州今年一月舉行總統候選人提名初選，當地民眾卻突然接到「拜登語音電話」，希望他們不要在23日的民主黨初選投票，等到今年11月大選再去投票就好，電話當中的假拜登告訴選民，「重要的是把票留給11月正式大選……週二（23）投票只會讓共和黨人再次推舉川普」，電話中甚至可以聽見「假拜登」說出拜登的口頭禪「一派胡言」（What a bunch of malarkey）。
最先報導該則消息的《NBC》指出，克萊默坦言使用深偽技術模仿拜登的聲音，但他堅稱這樣做只是為了促使對人工智慧深偽造假進行更嚴格的監管，然而這些假電話確實成功迷惑了部分選民，造成干擾選情的效果。
美國聯邦通訊委員會（FCC）針對其行為，以26項刑事指控對他進行了起訴，包括13起選民壓制（voter suppression）的重罪和13起冒充候選人的輕罪，並對其開罰600萬美元。
FCC指出，這是第一起深偽技術被用於美國選舉的實際案例，強調這顯示AI技術對於介選的潛在威脅，並稱無法接受這類利用AI技術干擾選舉的行為，將加強對此類行為的監管和打擊。