名家論壇》單厚之／青鳥行動不會是太陽花2.0

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群眾與民調明顯出現巨大的落差，究竟哪一個才能真正反應社會的現實，或是比較接近真實的民意？
雖然綠營都將「青鳥行動」比擬成為太陽花運動，藉此形塑自己和當年太陽花運動一樣，都是站在民意多數和正義的一方；當年太陽花運動的要角、民眾黨立委黃國昌，也因此受到綠委和場外民眾的強烈抨擊。但這次的行動和太陽花運動還是極大的差異，也很難演變成太陽花2.0。
首先，最大的差異是人數和激情。青鳥行動雖然喊到10萬人，但人數明顯不如太陽花運動，群眾的激情和延續力也不相同。太陽花運動是一個長期「守護」的過程，而青鳥行動則是聚散分明。
其次，太陽花運動的重要特色是「去中心化」，學生們還用了很多當時的新科技，將台灣的情況轉播給全世界知道，堪稱是劃時代的創新。而如今的青鳥行動則是由親綠的民間團體發起，雖然發動者刻意淡化自己的角色，但對於運動的進退、來去還是有很大的主導權。
第三，兩次的運動都是以「抗中保台」為核心，但太陽花運動有非常多的進步價值包裝，諸如「公民不服從」等等，刻意壓抑其「抗中保台」的本質，使其能成為一個有擴散力的全民運動。雖然說是「去中心化」，但當初仍有黃國昌、林飛帆等等有論述能力的明星，學界也非常積極參與，很多老師甚至把課堂帶到運動現場，讓學生上一場民主實境課，有些系所和老師則變相放假，鼓勵學生到現場參與。
而如今的青鳥行動，則少了像黃國昌等有論述能力的明星，也缺乏各種進步價值的包裝，變成赤裸裸的「抗中保台」。現場充斥著對黃國昌的叫罵，對不同意見者的「割席」，把國會改革直接上綱到台灣香港化，卻沒有辦法扣緊中間的論述，讓活動變得直覺而民粹，擴散力自然受限。
第四、太陽花運動刻意跟藍綠保持距離，包括蔡英文、蘇貞昌等民進黨要角和立委，完全被排除在運動核心之外，只能被動的聲援或幫學生「看門」，稍微表現的過頭，就會引來噓聲，也因為這層超越藍綠的外衣，才能獲得年輕人的廣泛支持。而如今的青鳥行動，綠委們直接上台獲得掌聲，賴清德還公開發文表示感謝，甚至定義為「公民社會的力量」，這在太陽花運動是完全不可能發生的事。
最後，是朝野角色的異位。太陽花運動時，國民黨是完全執政的執政黨，「絕對不公義」的一方，所有的衝突都可以被諒解、被合理化。但如今賴清德才是執政者，本身的角色就不是「絕對正義」，民進黨也不允許衝突不斷升高，也不能讓抗議者真的衝進立法院，鬆弛之間非常難拿捏。
「青鳥行動」和「太陽花運動」的核心都是抗中保台，但主客觀條件天差地別，兩者的社會支持和擴散能量完全不同，注定也不會發展到相同的局面。《台灣民意基金會》顯示的是，多數民眾受夠了過去8年民進黨官員傲慢的表現，所以並不反對以「藐視國會罪」節制官員。但民眾同樣對於國民黨過去2個多月展現出的傲慢、專斷的心態同樣不滿，所以在這次衝突中有較多的人傾向支持民進黨。
過去這段時間，國民黨口口聲聲都是複製民進黨以前的作法，但民進黨之所以在這次立委選舉中挫敗，不正是因為過去8年傲慢的表現嗎？國民黨才剛變成國會最大黨，就展現出和民進黨過去8年相同的傲慢，是想要重蹈民進黨的覆轍嗎？也難怪有這麼多的人忍不住要上街。
●作者：單厚之／資深媒體人
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