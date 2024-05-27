臺東縣府遴選30家旅宿業者 7月共推永續住宿專案

臺東縣政府推動「臺東永續觀光產業輔導計畫-臺東SDGs Inn行動方案」，期待透過遴選與串聯在永續作為有突出表現的旅宿作為標竿，帶領更多業者加入永續行列。經過一個月的訪視輔導，今日公布30家入選輔導計畫的旅宿業者，名單囊括山線、海線、市區、南迴等各區域，並舉辦共識輔導說明會，決定7月起聯袂推展永續住宿專案，落實永續觀光發展理念。
記者金武鳯/綜合報導
臺東縣府交通及觀光發展處觀光管理科長吳怡雯表示，今年度計畫徵選資格限定為已取得星級旅館評鑑、好客民宿認證、以及通過或參加臺東縣特色旅宿認證者，徵選期間共吸引60家優質的旅宿報名，各家業者除了符合徵選資格的認證高標準外，在永續作為皆有出色表現，包括自主架設節能節水設備，減少資源浪費；備品使用、食材選擇、遊程串聯等方面與在地連結，在永續理念的實踐上繳出亮麗成績單。
針對入選輔導計畫的30家旅宿業者，臺東縣政府將於六月開始進行相關資源鏈結與串聯，除加深業者對永續觀光的理解，也為未來的合作和永續發展創造更多可能性。旅宿業者亦將於7月1日起開跑永續住宿專案，民眾可至30家入選的永續旅宿體驗永續作為，包括使用在地產品、咖啡渣製作的永續拖鞋、環保杯等，以實際行動支持永續理念，讓永續觀光深入臺東每個角落。
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