大馬恐怖煎蛋釀2死！共82人食物中毒 當局呼籲重視食物變質危害
大馬爆發煎蛋食物中毒事件，宗教學校舉辦活動時外包伙食提供煎蛋與炒米粉，結果造成集體食物中毒，雪州衛生局最新證實活動共涉及247人，其中有82人出現食物中毒症狀，包括一位17歲少年與一位2歲女童死亡。詳細死因仍須進一步釐清，當局呼籲民眾若有症狀儘速就醫，同時平常就該重視食物變質的危害，進食前應看、聞、嚐，確認食物正常。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《中國報》報導，當地宗教學校於雙溪晶晶（Sungai Cincin）在8日舉辦聯合活動，涉及30所小學，外包伙食提供煎蛋與炒米粉，給老師和工作人員食用，有的教職人員當日未吃帶回家給家人食用，結果爆發大規模食物中毒。
雪州衛生局主任烏米表示，已有82人出現食物中毒症狀，包括2宗死亡病例，另外有28位個案症狀較嚴重，但接受治療後並無須住院。食物中毒的人員年齡介於1歲7個月至58歲，出現的主要症狀是腹瀉、腹痛、發燒、嘔吐和反胃。
烏米指出，仍在對病例進行調查，但目前出現症狀者的共同點似乎就是吃了煎蛋與炒米粉，已將食物樣本送到國家公共衛生實驗室（MKAK）化驗，以釐清事發原因。烏米呼籲，民眾若有出現疑似症狀儘速就醫，以避免食物中毒併發症。
烏米也再次提醒，舉辦大規模活動時應注意食物與場所的衛生，民眾也不應忽視食物變質的危害，進食前應始終看、聞、嚐，避免吃下變質食物導致食物中毒。
馬來西亞警方則表示，兩名死者的遺體已被送往醫院進行解剖，此案暫將列為猝死案處理，警方也呼籲知情人士提供線索，以協助調查。