港官員：有信心處理任何美國制裁衝擊

（中央社記者張謙香港13日電）香港財政司司長陳茂波今天說，香港有實力及有信心處理任何因美國方面制裁所帶來的衝擊，包括外傳美方將限制香港銀行採用美元結算。陳茂波在商業電台節目上說，美國有權限制香港銀行採用美元結算，但香港是全球第3大美元結算中心，服務大量亞洲時區的跨國機構，而且金融中心之間互相連結，一旦香港市場有震盪，美國必定受影響，也會動搖其他以美元作為外匯儲備的投資者的信心。他又提醒美方說，目前有愈來愈多的國家在交易時嘗試使用美元以外的貨幣，以減低匯率風險。對於市場猜測美方也有可能拒絕讓美元與港幣掛鉤，陳茂波說，聯繫匯率制度對香港維持國際金融中心地位很重要，過去30多年行之有效，目前港府無意檢討，也不認為有需要改變這種制度。他強調，香港有實力、有信心處理任何衝擊。陳茂波並透露，在中國全國人民代表大會通過制定「港區國安法」後，資金不但沒有外流，反而約有港幣500億元（約新台幣1900億元）流入。北京方面決定制定「港區國安法」後，美方已表示將會制裁香港，包括取消給予香港在貿易上的特殊待遇。也有媒體報導，美方懲罰香港的措施還可能包括禁止香港銀行採用美元作交易結算，以及禁止讓美元與港幣掛鉤。上世紀80年代，當中國和英國開始談判香港前途問題後，香港人心浮動和不安，社會呈現不穩，港幣也大幅貶值，各方紛紛轉持美元。當時的港英政府為穩定市民信心，宣布實施港幣與美元掛鉤的聯繫匯率制度。據此，每美元固定兌換港幣7.8元，只可以在一定波幅上下浮動。一旦匯率過強或過弱，港府就會干預，以穩定匯價。在過去一週，大量美元流入香港，令港幣匯價偏強，金融管理局向市場投放了港幣數百億元，以穩定匯價。（編輯：楊昇儒）1090613