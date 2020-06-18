中印邊界衝突 官兵黑夜中互毆失足墜崖致死

（中央社台北18日電）中印邊界嚴重衝突的部分細節逐漸曝光。英國媒體報導，在這場衝突中，雙方官兵在黑夜中以石塊甚至徒手搏鬥，有不少人因此失足墜崖，才造成嚴重傷亡。英國衛報17日引述印度媒體報導，事發當時，參與衝突的中印兩國官兵均未攜帶槍支，但衝突地點卻是在陡峭的山脊上。雙方以原始的拳腳、石塊和鐵棍互毆，才導致很多官兵失足墜谷，釀成45年來兩國邊界衝突中最大的傷亡。同樣引述印度媒體的英國金融時報，17日的報導也有類似的描述。報導還提到，中國與印度官兵發生衝突的地點，是兩國西段邊界加勒萬河谷（Galwan Valley）邊上的山脊，海拔高達4200多公尺。報導形容，中印官兵當時肉搏戰的武器除了拳腳和石塊，還用上了纏繞鐵絲的棍棒，因此造成很多官兵墜落山谷，導致重傷甚至死亡。英國廣播公司（BBC）中文網報導，英國媒體針對這場中印邊界嚴重衝突的觀點，大致可分成「批中」、「中立」、「恐慌」等3大類，其中以「批中」最多。根據報導，「批中」的觀點普遍認為，中國近年來採取的「擴張性」國際戰略和作為，遍及南海、台海、香港及中印邊界，都因此造成了緊張局勢。至於「中立」的觀點則認為，中印雙方近年來政經軍事實力的變化，以及美國與印度關係近來的改善，可能引發中印決策層的誤判。且雙方現任領導人對內對外都推行「較為激進」的政策，導致平靜了幾十年的邊界矛盾開始升溫。「恐慌」類的觀點則以小報及非主流社交平台居多，甚至渲染第三次世界大戰將因此到來。但多數英媒認為，儘管中印之間似有可能爆發更多的衝突，但雙方衝突進一步擴大化的可能性不大。然而，雙方的敵對情緒也很難在短時間內降溫，兩國關係的中長期發展將因此蒙上陰霾。（編輯：邱國強/沈朋達）1090618