中共19屆五中全會 10月26至29日舉行

（中央社記者邱國強北京28日電）中共中央政治局今天召開會議決定，中共第19屆中央委員會第五次全體會議（五中全會）將於10月26至29日在北京召開。一般預料，推出「十四五規劃」將是五中全會最重要的內容。
除推出「國民經濟和社會發展第十四個五年規劃」（十四五規劃，2021至2025年）外，預料中共19屆五中全會還將推出「2035遠景目標」的建議。
今年是「十三五規劃」最後一年，也是中共宣示全面脫貧進入小康社會的一年，因此需要在今年完成制訂，並研究如何防止脫貧民眾日後重新返貧。而近年來各屆中共中央的五中全會，也多會推出下一個五年規劃。
同時，中國原本形勢不佳的經濟情況，在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情過後成長更趨遲緩，加上外資撤離及外部形勢不佳，使中共高層壓力倍增。因此，外界認為19屆五中全會有可能針對這一綜合情勢，提出因應之道。
因此，中共高層日前主張的「雙循環」經濟成長模式─以內循環為主提振國內需求，加上對外發展的「外循環」補足─有可能成為「十四五規畫」的關鍵優先事項。未來中國經濟戰略重心，將轉向內需和技術發展，但仍借助外國投資完成國內供應鏈的建立。
中共上一次中央全會（19屆四中全會）是於2019年10月28至31日在北京舉行，主題是研究「堅持和完善中國特色社會主義制度」、推進「國家治理體系和治理能力現代化」等。（編輯：周慧盈）1090928