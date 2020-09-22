台北國際旅展前哨戰　飯店線上先搶客

（中央社記者余曉涵台北22日電）台北國際旅展10月底將如期登場，不過不少飯店提前一個多月推出線上旅展，祭出超值餐券等，讓旅展搶客大戰提前登場。
一年一度的台北國際旅展（ITF）今年將如期在10月30日到11月2日登場，不過在旅展尚未開始之前，台灣觀光協會今年也首度舉辦線上旅展，最後一波中秋、雙十連假活動也在日前上線，祭出優惠行程跟餐券。
不少飯店近期也紛紛搶先推出線上旅展，讓旅展價格戰提前開打，搶攻今年的旅展餐券及住宿券商機。
台北君悅酒店16日中午12時起至11月6日止，網羅旗下蟬聯3年米其林推薦的寶艾西餐廳、以燒鵝著稱的漂亮廣式海鮮餐廳、超人氣無國界自助餐凱菲屋、和風美饌吃到飽的彩日本料理以及唯一具有戶外用餐空間的CHEERS歡飲廊等6間餐廳，加上信義區頂級奢華芳療的Oasis Spa，聯合推出線上旅展，不僅祭出凱菲屋下午茶與彩日本料理限量買1送1的線上獨賣品項吸客，更有指定品項買10送1以及買15送1的特別回饋。
台北新板希爾頓酒店今年也首次祭出線上旅展，館內3間餐廳「悅.市集」自助餐廳、中餐廳「青雅」、大廳酒吧「逸廊」祭出最低25折起，住宿券低於3折優惠，像是「嫣紅鵝六人合餐券」（一套8張），原價超過新台幣8萬元，旅展優惠價不到5萬元，還加贈逸廊英式下午茶雙人券8張以及希爾頓客房住宿券等。
除了飯店之外，旅行社的線上旅展也已經開跑，易遊網線上旅展祭出國旅商品下殺5折起，眾多商品限時限量買一送一等優惠外，消費滿額還有機會獲得「國旅萬元旅遊金」、「台南老爺行旅」雙人住宿。（編輯：陳俊碩）1090922