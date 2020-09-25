睽違20年台灣文旦銷日本　首批11028公斤

（中央社記者吳欣紜台北25日電）台灣文旦睽違20年成功銷往日本，防檢局今天表示，日方授權防檢局進行檢疫處理，今天在各單位通力合作下，首批1萬1028公斤文旦已抵達日本，並經日方檢疫合格後順利通關。
根據農委會資料顯示，今年文旦預估收穫面積為4000公頃，產量為7萬5429公噸，較常年7萬671公噸增產約7%；為了推廣國產文旦及拓展多元市場通路，農委會輔導柚農開拓市場通路，也訂出今年外銷目標5000公噸，包含輸銷往日本。
防檢局指出，台灣國產文旦輸日須經日本派遣檢疫官來台共同執行攝氏1度以下、12日以上的連續低溫檢疫殺蟲處理才可輸銷，日本檢疫官來台費用則須由外銷業者負擔。
防檢局表示，為了符合日本輸入檢疫要求，也考量武漢肺炎疫情嚴峻，防檢局積極向日方申請授權自行辦理輸日文旦檢疫處理作業，經日方同意後，今年文旦鮮果實低溫檢疫處理作業從8月31日起至9月13日止，由防檢局檢疫人員自行執行。
防檢局指出，在相關單位合作下，今天已順利完成這次文旦輸日作業，首批1萬1028公斤文旦抵日並經日方檢疫合格後順利通關。
台灣為東方果實蠅疫區，而日本非疫區，在民國88年檢疫條件談成之前，文旦都無法出口日本，後來達到檢疫條件後僅有少數業者申請；根據農委會國際處統計，僅89年有33公噸出口日本，後來幾乎無業者申請。（編輯：陳政偉）1090925