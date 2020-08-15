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巴西大沼澤野火煙塵　加劇新冠肺炎疫情

中央社
calendar_today2020-08-15 09:10:28update2020-08-15 09:10:47

▲巴西部分地區近日陸續傳出野火災情，專家憂心恐加劇當地新冠肺炎疫情。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴西部分地區近日陸續傳出野火災情，專家憂心恐加劇當地新冠肺炎疫情。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者唐雅陵聖保羅14日專電）巴西中西部許多城市連日來被濃煙壟罩，主因是位於馬托格羅索和南馬托格羅索兩州的生物群系大沼澤（Pantanal）發生近20年來最嚴重的野火，加劇武漢肺炎疫情。

馬托格羅索（Mato Grosso）和南馬托格羅索（Mato Grosso do Sul）所在的中西部是巴西2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）感染率第2高的地區，平均每10萬人2044.1人確診，僅次於北部地區。

野火導致環境中大氣空氣品質惡化，通常伴隨人口呼吸和健康問題增加，現在再加上2019冠狀病毒疾病大流行，對居民來說，更是雪上加霜。

馬托格羅索州府庫亞巴（Cuiaba）Helder Candia公路兩旁另一個區域生物群系塞拉多草原（Cerrado），12日下午開始發生大火且迅速蔓延，消防人員至隔天上午才控制住火勢，但這場大火加上大沼澤野火產生的濃煙和煙塵瀰漫庫亞巴和鄰近地區，令許多居民被濃煙嗆得透不過氣來。

今年1月至8月，整個中西部地區發生的火災數量較2019年同期增加20%，而全球面積最大的濕地大沼澤的現況，也令環保專家擔心。

專家指出，目前大沼澤正遭遇近47年來最嚴重乾旱，今年上半年的雨量較預期低40%。

根據巴西國家太空署（Inpe），大沼澤也面臨1990年代末以來最凶猛的野火期，今年至8月12日在大沼澤發生的火災數量，較去年同期增加242%。今年1月至7月，整個大沼澤共發生4218起火災；2019年同期記錄1475起火災。

世界自然基金會巴西分會（WWF-Brasil）塞拉多大沼澤項目經理桑派歐（Julio Sampaio）表示，目前是一年當中中西部氣候最乾燥的時候，容易發生野火，以及野火產生的巨大濃煙。

桑派歐指出，大沼澤附近的城市居民早上醒來，看起來像是有霧，實際上是大沼澤野火產生的濃煙；而這些濃煙加上煙塵和乾燥氣候，使得整個城市變得灰濛濛。

巴西國家太空署資料指出，南馬托格羅索州城市科倫巴（Corumba）是今年發生最多火災的巴西城市，共記錄3918起火災；其次是北部亞馬遜州城市阿普依（Apui），發生1725起火災。

桑派歐表示，這一切都是因為森林火災問題加劇，而引起森林火災的主因是在氣候非常乾燥無雨的時期肆無忌憚地放火。

專家表示，自從去年聯邦政府架空巴西環保署（Ibama）的權力後，大沼澤的監測就開始縮水。亞馬遜的情況也同樣讓人擔心，資料顯示，今年6、7月的火災數量也較去年同期有所增加。（編輯：高照芬）1090815

關鍵字

巴西 疫情 野火 惡化 新冠肺炎

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