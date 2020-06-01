林筳諭與楊銘威「床照曝光」　揭他私下真實面

《我的婆婆怎麼那麼可愛》，演員花絮中逗趣描述三段不同的戀愛模式，除了許傑輝單戀鍾欣凌、張可昀（小甜甜）主動追求張書偉，還有林筳諭與楊銘威在床上認識對方的「快炒型」，影片中林筳諭大膽露出事業線還向楊銘威開口：「看你有沒有那個膽量敢試試看？直接炒飯吧！」



▲林筳諭（右）跟楊銘威是無關係性伴侶。（圖 / 公視提供） 在劇中追求鍾欣凌不成，一直默默守護她的許傑輝，笑稱自己是中年版「大仁哥」，努力帶著鍾欣凌走出喪夫喪子之痛。繼《我的少女時代》中與鍾欣凌飾演夫妻，這次再度搭檔，許傑輝開玩笑說「我們兩個可以說是票房保證了吧？」許久沒有接下戲劇的許傑輝也說，「每當鄧安寧鄧導喊卡時，都會先罵我們『X！這個鏡頭超好！就是這樣！』是我最有成就感的時候。」



▲許傑輝（右）在劇中默默守護鍾欣凌。（圖 / 公視提供） 從《黑澀會美眉》出身的林筳諭（勇兔），曾參與本土劇《甘味人生》演出，這次在《我的婆婆》中一改往日形象，挑戰穿著火辣的咖啡廳老闆娘，並與楊銘威飾演的三兒子秉仁是一對無交往關係的性伴侶。她說：「銘威戲裡的個性，如果是現實的我可能沒辦法接受，因為我不喜歡浪子或是『肉食男』。」但她也透露，楊銘威每次都是最早換好衣服，急著回家看孩子，戲外的楊銘威真的很有責任心又愛家，狂讚他是個好男人！



▲小甜甜首次飾演仙姑。（圖 / 公視提供） 首次挑戰飾演「通靈少女」仙姑角色的張可昀則在《我的婆婆》大談「人鬼戀」，她笑說：「誰說有神職、帶天命的女孩就不能談戀愛？我算是被劇情強迫去談『人鬼戀』，為什麼別人都可以有鮮肉，我就要去地獄交男友？」劇中需要張可昀跟空氣講話、對著空氣扮嬌羞，「拍完當下真的覺得自己像神經病！」為了完整呈現仙姑角色，張可昀還特地到廟裡研究、訪問真實的女性乩身，甚至背下收驚使用的特殊詞彙，記下仙姑的日常生活和手勢、儀式，對於角色相當用心。



▲小甜甜（右）劇中暗戀張書偉不成，卻被迫談人鬼戀。（圖 / 公視提供）