實體影展無法舉行　坎城影展「發精彩片單」吸眼球

第73屆坎城影展原定5月12至23日舉行,但受到

疫情影響,已宣布取消實體影展,

不過,官方仍在今(4)日公布

入選影片片單

,共計56部電影,而這些影片,接下來將在世界各地合作的影展放映。

主辦單位希望這些電影,可以增加市場上的吸引力與號召力。

影展總監泰瑞弗雷莫表示,坎城2020片單是從2067部作品中脫穎而出,這也是坎城影展首度收到超過2000部影片的報名,其中有909部是新導演作品。此外,56部片單亦星光熠熠,包括美國大導魏斯安德森執導的新作《法蘭西快報》、皮克斯動畫新片《靈魂急轉彎》、

南韓《屍速列車:感染半島》

等等,都在片單之中。

▲▼《法蘭西快報》(上圖)和《靈魂急轉彎》都相當受注目。(圖/劇照)

至於最受全世界華人注目的華語片入選片單,則包括

集合香港7位重量級導演的港片《七人樂隊》,以及大陸電影《野馬分鬃》。其中,《七人樂隊》集合洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、杜琪峯、徐克、林嶺東7位重量級導演共同執導,是一部向膠卷致敬的短片集,用膠卷紀錄屬於不同世代的故事。

▲南韓《屍速列車:感染半島》也在片單之列。(圖/劇照)

2020坎城影展重要片單如下〜〜

《法蘭西通報》(暫譯,The French Dispatch),美國,導演魏斯安德森

《靈魂急轉彎》(SOUL),美國,導演

《墜落》(暫譯,Falling),美國,導演維果莫天森執

《菊石》(暫譯,AMMONITE),英國,導演法蘭西斯李

《85年的盛夏》(暫譯,Summer Of 85),法國,導演

《晨曦將至》(暫譯,True Mothers),日本,導演河瀨直美

《阿雅與魔女》(暫譯,AYA TO MAJO),日本,導演宮崎吾朗

《走向幸福的家》(暫譯,HEAVEN: TO THE LAND OF HAPPINESS),南韓,導演林常樹

《屍速列車:感染半島》,南韓,導演延尚昊

《七人樂隊》,香港,導演許鞍華、杜琪峯、徐克、洪金寶、袁和平、譚家明、林嶺東

《野馬分鬃》,中國大陸,導演魏書鈞

2019新型冠狀病毒(COVID-19)彼特達克特馮斯瓦歐容※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您:因應新冠肺炎疫情,疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施,國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀,請撥打「」專線,或「」,並依指示配戴口罩儘速就醫,同時主動告知醫師旅遊史及接觸史,以利及時診斷及通報。