實體影展無法舉行　坎城影展「發精彩片單」吸眼球

第73屆坎城影展原定5月12至23日舉行，但受到2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，已宣布取消實體影展，不過，官方仍在今（4）日公布入選影片片單，共計56部電影，而這些影片，接下來將在世界各地合作的影展放映。主辦單位希望這些電影，可以增加市場上的吸引力與號召力。
影展總監泰瑞弗雷莫表示，坎城2020片單是從2067部作品中脫穎而出，這也是坎城影展首度收到超過2000部影片的報名，其中有909部是新導演作品。此外，56部片單亦星光熠熠，包括美國大導魏斯安德森執導的新作《法蘭西快報》、皮克斯動畫新片《靈魂急轉彎》、南韓《屍速列車：感染半島》等等，都在片單之中。
至於最受全世界華人注目的華語片入選片單，則包括集合香港7位重量級導演的港片《七人樂隊》，以及大陸電影《野馬分鬃》。其中，《七人樂隊》集合洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、杜琪峯、徐克、林嶺東7位重量級導演共同執導，是一部向膠卷致敬的短片集，用膠卷紀錄屬於不同世代的故事。
2020坎城影展重要片單如下〜〜
《法蘭西通報》（暫譯，The French Dispatch），美國，導演魏斯安德森
《靈魂急轉彎》（SOUL），美國，導演彼特達克特
《墜落》（暫譯，Falling），美國，導演維果莫天森執
《菊石》（暫譯，AMMONITE），英國，導演法蘭西斯李
《85年的盛夏》（暫譯，Summer Of 85），法國，導演馮斯瓦歐容
《晨曦將至》（暫譯，True Mothers），日本，導演河瀨直美
《阿雅與魔女》（暫譯，AYA TO MAJO），日本，導演宮崎吾朗
《走向幸福的家》（暫譯，HEAVEN: TO THE LAND OF HAPPINESS），南韓，導演林常樹
《屍速列車：感染半島》，南韓，導演延尚昊
《七人樂隊》，香港，導演許鞍華、杜琪峯、徐克、洪金寶、袁和平、譚家明、林嶺東
《野馬分鬃》，中國大陸，導演魏書鈞
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