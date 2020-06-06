王子失去理智演技大爆發　「拿冰錐刺黃仲崑」緊張不安

戲劇《覆活》劇情近尾聲，黃仲崑成了眾人眼中的大魔王，不僅被視為車禍肇事的嫌疑犯、也被發現可能是害死邱勝翊父親游安順的主謀。上集播出邱勝翊在酒吧和黃仲崑正面對摃，演技大突破：「當時我跟導演討論了兩個版本，一個是比較冷靜，另外一個較歇斯底里，最後導演指示要求瘋狂、失去理智。」邱勝翊談到拍攝當下情緒一次爆發，他失控地抓著冰錐朝向黃仲崑，其實他內心緊張不安，距離再近一點可能就刺傷到對方了。



▲邱勝翊（右）拿冰錐刺向黃仲崑，演出時內心緊張不安。（圖 / 八大提供） 這場和黃仲崑情緒爆發的對手戲，邱勝翊說：「這場戲拍完收工後，意外收到導演傳的訊息，覺得這段戲充滿爆發力，給了我很大的鼓勵。」近日《覆活》粉絲團上進行「苦命女票選活動」，一是任容萱失去親人、又得面對男友父親是殺害父母的兇手，另一個是失去丈夫、19年來隱瞞真相獨立撫養兒子長大的嚴藝文。網友票數幾乎一面倒向任容萱，身為任容萱戲裡的男友，邱勝翊也毫不遲疑表示較心疼女方，他解釋：「如果自己男朋友的家人，是害死自己爸媽的包庇者，我覺得在女生的心理狀態應該會比較難受吧！」



▲邱勝翊（左）跟任容萱感情備受考驗。（圖 / 八大提供） 在本週播出的第11集中，邱勝翊和任容萱將面臨感情上的抉擇考驗，邱勝翊坦承因他的一句話而造成兩人命運翻轉，彼此生命隨時處於危險狀態，令得知真相的任容萱無法接受。邱勝翊說，如果現實中感情受到威脅，他會選擇和對方一起承擔風險，「我認為如果感情夠堅定的話，是不會那麼容易的就輕易選擇放手。」但是當感情最終面臨分手的話，他屬於比較冷靜思考的人，「彼此之間適不適合繼續走下去？通常我都是比較理性，並是和平的結束它。」



