女主播告別播報台　坦言：生活節奏一直很急

▲鄭凱云坦言生活節奏很緊湊。（圖／翻攝臉書）

▲鄭凱云（中）主持的《健康2.0》將擴大討論議題。（圖／TVBS提供）

隨著防疫新生活的到來，民眾對健康的重視越來越高，TVBS《健康2.0》除了將擴大議題面向，製作單位更強力打造黃金健康陣容團隊，當家主持人鄭凱云將卸下主播頭銜，轉型為全方位主持人。節目還將加入網路人氣爆棚的暖心名醫江坤俊搭檔，並邀來TVBS旗下的專業醫療顧問，包括復健科醫師侯鍾堡、家醫科醫師許書華、醫美名醫蘇宗柏、營養師宋明樺、護理學博士許藍方5人，組成「健康戰隊」。《健康2.0》從塊狀拉長戰線為帶狀節目，主持人鄭凱云陪節目走過13個年頭，她開心地說：「《健康2.0》延長戰線後，除了疾病預防，節目內容也擴大到健康生活層面，像是如何挑選枕頭、墨鏡、健康鞋，烹飪時如何選擇燉鍋、氣炸鍋，因為這其實跟健康都有關係！」身兼新聞主播及主持人身分，讓鄭凱云坦言：「因為想把2件事都做好，所以生活節奏一直都是很急、很趕。」配合節目內容調整及時段增加，幾經思考後，鄭凱云也做出人生重大決定，選擇卸下主播身分，成為全職主持人。對於這樣的轉換，鄭凱云表示：「離開主播台，心裡難免不捨，畢竟跑新聞也10多年了，那天離開攝影棚我還回頭望了一眼。不過，我很喜歡目前的角色！」現在的鄭凱云可以花更多心力觀察觀眾喜歡的內容，把問題思考得更全面，也學著把腳步放慢，用輕鬆一點的方式面對工作，未來也將從電視走向新媒體，朝全方位主持邁進。保養有道的鄭凱云表示，自己其實對親子議題、育兒小物也頗有研究，不僅可以講健康，還可以聊親子、談保養。《健康2.0》播出時間將從原週末晚間7點時段，新增週間下午2點。